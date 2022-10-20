Kazakistan'da "7. Türk Filmleri Haftası" başladı

Kazakistan'ın Almatı şehrinde "7. Türk Filmleri Haftası"nın açılış galası yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Türkiye'nin Almatı Başkonsolosluğunun destekleriyle Yerli Düşünce Derneğince gerçekleştirilen haftanın açılış galasına AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Temsilcisi Ece Tarlan, Almatı Şehir Valiliği Kültür Dairesi Temsilcisi Arman Kalbekov'un yanı sıra Türk ve Kazak oyuncular, yönetmenler ve çok sayıda sinemasever katıldı.

Bu yıl 7'inci kez düzenlenen Türk Filmleri Haftası'nda, "Adanış; Kutsal Kavga", "İyi Ki Varsın Eren", "İçimdeki Kahraman", "İşin Aslı" ve "İstanbul Muhafızları" yapımları Kazakistanlı seyircilerle buluşacak.

Söz konusu Türk filmleri, Almatı'daki Arman Sinema Salonu'nda 24 Ekim'e kadar ücretsiz gösterimde olacak.

"Türk sineması' konulu söyleşiler gerçekleştirilecek"

Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü Öner Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe ilginin her geçen yıl daha da arttığını ve bundan dolayı Türk sineması adına gurur duyduklarını söyledi.

Kılıç, bir ülkenin tanıtımının yalnızca doğal güzelliklerinin ortaya koyularak yapılamayacağını ve etkin tanıtım yollarının küreselleşen dünya için çok daha önemli olduğunu belirterek "Bu bağlamda Türk Filmleri Haftası, kardeş ülke Kazakistan ile Türkiye arasında sinemanın gücüne dayanan bir köprü daha eklemeyi hedefliyor. Bu yıl da usta yönetmenlerin ödüllü eserlerinin yanı sıra sinemaseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşmış popüler sinema filmleriyle geldik." dedi.

Etkinlikte film gösterilerinin yanı sıra Türk sinema sanatçılarının Kazak seyircilerle buluşmalarının da olacağını aktaran Kılıç, "Yine Türkiye'den gelen oyuncu, yapımcı ve yönetmenlerle Almatı'daki Caspian Üniversitesinde ve Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesinde 'Türk sineması' konulu söyleşiler gerçekleştirilecek. Kazakistanlı sinema camiasıyla ortak yapımlar üzerine ikili görüşmeler de yapılacak." diye konuştu.