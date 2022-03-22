BEKLESİNSakarya'ya 1,5 milyar liralık yatırımla yeni içme suyu barajı yapılacak - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin alternatif içme suyu kaynağı için 1,5 milyar liralık yatırımla baraj yapılacağını bildirdi.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında düzenlenen programda konuşan Yüce, hayatın devamlılığı için suyun en önemli ihtiyaç olduğunu söyledi.

Suyu korumanın herkesin boynuna borç olduğunu belirten Yüce, dünyadaki iklimsel değişikliklerin, küresel hareketlerin ve karbon salınımı sonucunda dengenin değişmeye başladığını anlattı.

"Hedefimiz dünyada bir numara olmak"

Dünyanın farklı yerlerindeki organizasyonlarla çevrenin ve kaynakların korunması için harekete geçildiğini dile getiren Yüce, Sakarya'nın da 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak projeler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Bu kapsamda yeni bir çalışma yaptıklarını aktaran Yüce, "Çalışmalarında önemli ölçüde yol kat etiğimiz 1 milyar 500 milyon liralık bir barajı daha şehrimize kazandıracağız. Çalışmaları son aşamasına geldi. Sakarya'mızın en büyük yatırımlarından biri olacak. Bu vesileyle şehrimizin su geleceğini tamamıyla garanti altına almış olacağız. Hedefimiz dünyada bir numara olmak." dedi.

Sakarya'da suyun geleceğine yapılan yatırımların her geçen gün arttığına işaret eden Yüce, belediye olarak bağlı iştiraklerle kaynakları korumaya yönelik çalışmalar da yaptıklarını ifade etti.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Sapanca Gölü ve çevresini kirlilikten koruduklarını dile getiren Yüce, "Yıl boyunca göldeki hareketleri teknolojik sistemlerle takip ediyoruz. Göl çevresindeki yerleşim ve iş yerlerini denetliyor ve kontrol ediyoruz. Sapanca Gölü şu an 32,29 metre seviyesiyle son yılların en yüksek seviyesinde." ifadesini kullandı.

Yüce, ihtiyaç dahilindeki bölgelerde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri inşa ederek teknoloji aracılığıyla su tasarrufunu en üst düzeyde tutmak istediklerini söyledi.

Yüce, kardeş şehir Zanzibar'a su kuyusu açtıracaklarını sözlerine ekledi.

Programda, su uzmanı Çağlar Demirkapı suyun bilinçli kullanılması konusunda konferans verdi.