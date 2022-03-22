BEKLESİNSakarya'ya 1,5 milyar liralık yatırımla yeni içme suyu barajı yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

BEKLESİNSakarya'ya 1,5 milyar liralık yatırımla yeni içme suyu barajı yapılacak

22.03.2022 22:38
BEKLESİNSakarya'ya 1,5 milyar liralık yatırımla yeni içme suyu barajı yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin alternatif içme suyu kaynağı için 1,5 milyar liralık yatırımla baraj yapılacağını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin alternatif içme suyu kaynağı için 1,5 milyar liralık yatırımla baraj yapılacağını bildirdi.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında düzenlenen programda konuşan Yüce, hayatın devamlılığı için suyun en önemli ihtiyaç olduğunu söyledi.

Suyu korumanın herkesin boynuna borç olduğunu belirten Yüce, dünyadaki iklimsel değişikliklerin, küresel hareketlerin ve karbon salınımı sonucunda dengenin değişmeye başladığını anlattı.

"Hedefimiz dünyada bir numara olmak"

Dünyanın farklı yerlerindeki organizasyonlarla çevrenin ve kaynakların korunması için harekete geçildiğini dile getiren Yüce, Sakarya'nın da 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak projeler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Bu kapsamda yeni bir çalışma yaptıklarını aktaran Yüce, "Çalışmalarında önemli ölçüde yol kat etiğimiz 1 milyar 500 milyon liralık bir barajı daha şehrimize kazandıracağız. Çalışmaları son aşamasına geldi. Sakarya'mızın en büyük yatırımlarından biri olacak. Bu vesileyle şehrimizin su geleceğini tamamıyla garanti altına almış olacağız. Hedefimiz dünyada bir numara olmak." dedi.

Sakarya'da suyun geleceğine yapılan yatırımların her geçen gün arttığına işaret eden Yüce, belediye olarak bağlı iştiraklerle kaynakları korumaya yönelik çalışmalar da yaptıklarını ifade etti.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Sapanca Gölü ve çevresini kirlilikten koruduklarını dile getiren Yüce, "Yıl boyunca göldeki hareketleri teknolojik sistemlerle takip ediyoruz. Göl çevresindeki yerleşim ve iş yerlerini denetliyor ve kontrol ediyoruz. Sapanca Gölü şu an 32,29 metre seviyesiyle son yılların en yüksek seviyesinde." ifadesini kullandı.

Yüce, ihtiyaç dahilindeki bölgelerde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri inşa ederek teknoloji aracılığıyla su tasarrufunu en üst düzeyde tutmak istediklerini söyledi.

Yüce, kardeş şehir Zanzibar'a su kuyusu açtıracaklarını sözlerine ekledi.

Programda, su uzmanı Çağlar Demirkapı suyun bilinçli kullanılması konusunda konferans verdi.

YORUMLAR
500
Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için ellerine aldıkları damacanalarla metrelerce yürüdüler Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için ellerine aldıkları damacanalarla metrelerce yürüdüler

Ekrem Yüce, Sakarya, Baraj, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BEKLESİNSakarya'ya 1,5 milyar liralık yatırımla yeni içme suyu barajı yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
22:22 Hakan Ural, muhalif sanatçılara Beşiktaş'ta 112 adet çınar ağacının kesilmesi üzerinden tepki gösterdi: Bunlar militan
22:17 Lütfü Savaş'tan Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak yeni açıklamalar: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz
21:47 Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay askeri ücret zammıyla ilgili net konuştu: Bunun zamanı aralık ayı
20:47 Acı tesadüf! Mühimmat sevkiyatında yaşanan patlamada polis memuru şehit düştü! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı
20:21 Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 22:52:45. #1.13#
SON DAKİKA: BEKLESİNSakarya'ya 1,5 milyar liralık yatırımla yeni içme suyu barajı yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement