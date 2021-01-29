Bekleyecek AK Parti Kayseri Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Kayseri Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde başkanlığına yeniden Furkan Mert Şimşek seçildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, gençliğinden beri aktif siyaset içerisinde olduğunu, aynı çizgide ömrünü tüketmeye devam edeceğini vurguladı.

Partilerinin sıradan bir parti olmadığını vurgulayan Özhaseki, "Bizim bir davamız var, bir derdimiz var. Bizim liderimiz de sıradan bir lider değil. O çocukluğundan, gençliğinden beri bir davaya inanmış, o dava uğruna gecesini gündüzüne katmış, canını hiçe saymış, hala bu yaşında da çalışmaya devam ediyor. Allah ona uzun ömürler versin, bize de yol arkadaşlığı yapma şerefini devam ettirsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise salgın döneminde olmalarına rağmen mazeretlere sığınmadan, el ele vermek suretiyle şehre, ay yıldızlı Türk bayrağına, vatana, millete, devlete layık olma yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Hiçbir zaman mazeretlere sığınmadıklarını aktaran Büyükkılıç, "Bu anlamda çok şükür Kayseri'de birlik, beraberlik içerisinde iyi bir noktada olduk. Elbette gençlerimiz beklenti içerisinde, onlara layık olacak projeleri hak ediyor, biz de o yönde gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kongrede güven tazeleyen Şimşek, yeniden İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine seçildi.

Kongreye, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek ve partililer katıldı.