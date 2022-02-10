Bekleyen araç sürücüleri ve yolculara çorba ikram edildi - Son Dakika

Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aşevinde çorba hazırlığı

Yollarda bekleyen araçların sürücülerine çorba ikramı

Vatandaşların bir süre misafir edilmek üzere öğrenci yurtlarına girişi AKSARAY - Aksaray'da kar, tipi ve buzlanma nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Yolların açılmasını bekleyen araç sürücüleri ve vatandaşlara sıcak çorba dağıtıldı. Öğrenci yurtları vatandaşların hizmetine sunuldu.