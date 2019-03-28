Son Dakika Haberleri: Beknaz Dünyada Örnek Gösterildi

Beknaz Dünyada Örnek Gösterildi

46 dakika önce

Galatasaray'ın 13 yaşındaki Kırgızistan asıllı kaptanı Beknaz Almazbekov, gerçekleştirdiği hareketle spor gündemine oturmayı başardı.

Beknaz Dünyada Örnek Gösterildi, System.String[]
Galatasaray'ın 13 yaşındaki Kırgızistan asıllı kaptanı Beknaz Almazbekov, gerçekleştirdiği hareketle spor gündemine oturmayı başardı. Galatasaray U14 Ligi 25'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 35'inci dakikasında bir de gol kadeden Beknaz, rakip ceza sahasında yerde kaldığı bir pozisyonda, hakemin verdiği penaltı kararının hatalı olduğunu düşünerek, kullandığı penaltıyı bilerek dışarıya atmıştı. Hareketin

görüntüleri İngiliz basınının önde gelen gazeteleri ve İngiliz spor yorumcuları tarafından paylaşılınca video bir anda dünyaya yayıldı.  Öte yandan Beknaz'ın bu hareketi Amerika'da da yankı uyandırdı. Amerika'nın ünlü yayın organları Beknaz'ın videosunu paylaşarak, genç futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti. Ayrıca Avrupa'daki bazı yayın organları, Beknaz'a Fair Play ödülü verilebileceğini de dile getirdi. Dünyanın övgüyle bahsettiği video yüz binlerce kez görüntülendi. Galatasaray teknik ekibinin de yakın takip ettiği Beknaz'ın, oyun kalitesi ve yetenekleriyle de adından sıkça söz ettirmesi ve A Takım'da görev alarak önemli bir kariyere sahip olması bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:17 

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbulspor, Kırgızistan, Galatasaray, Güncel
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