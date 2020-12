Beko'dan Aktif Hijyen Serisi - Son Dakika

Beko, koronavirüsle mücadeleye önemli ölçüde katkı sağlayacak Beko Aktif Hijyen Serisi'ni hayata geçirdi.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, sağlıklı yaşam odağında fayda odaklı marka duruşunu kuvvetlendiren Beko, 2020 yılının en önemli gündemi olan sağlık kavramını merkezine alan bir strateji izleyerek, pandemi döneminde tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için Aktif Hijyen Serisini geliştirdi.

Tüketici alışkanlıklarından yola çıkarak, inovasyon kültürü ve Ar-Ge gücü ile Aktif Hijyen Serisi'ni geliştiren Beko, pandemi sürecinde tüketicilerin sağlıkları için ihtiyaç duyduğu günlük hijyen ihtiyacını bu yeni seriyle karşılamayı hedefliyor.Doğa kendini arındırmanın her zaman bir yolunu buluyor. UV ışınları, sıcak su buharı ve dalgaların gücünden ilham alan Beko, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için Aktif Hijyen Serisi teknolojilerini geliştirdi.

Beko Aktif Hijyen Serisi; Aktif Hijyen Bölmeli Buzdolabı, UV Hijyenik Havalandırma Programlı Kurutma Makinesi, Dezenfeksiyon Programlı Ankastre Fırın, Oksi Hijyen Programlı Çamaşır Makinesi, Hijyenik Havalandırma Sistemli Çamaşır Makinesi, UV Temizleme Cihazı ve Aktif Hijyen Fonksiyonlu Bulaşık Makinesi olmak üzere 7 farklı ürün ile tüketicilerle buluşuyor.

Kovid-19 dolayısıyla oluşan hijyen konusundaki ihtiyaçlara karşılık "Aktif Hijyen Teknolojisi"ni geliştiren Beko'nun yeni ürünleri bakteri ve virüsleri yüzde 99,9 oranında öldürüyor.

UV Bölmeli Buzdolabı, Aktif Hijyen bölmesine yerleştirilen paketli gıdaların yüzeyleri, UVC ışınları sayesinde başka hiçbir işleme gerek kalmadan ve gıda kalitesini etkilemeden zararlı bakteri ve virüslerden arındırılır. Aktif Hijyen özelliği istenildiğinde devre dışı bırakılarak bu alan sıfır derece bölmesi olarak da kullanılabilir.

UV Hijyenik Havalandırma Programlı Kurutma Makinesi'ndeki, UV Hijyenik Havalandırma programı, yıkamak istemediğiniz çamaşırlarınızı, ultraviyole teknolojisiyle havalandırarak bakteri ve virüslerden arındırıyor.

İki dezenfeksiyon programı bulunan Dezenfeksiyon Programlı Ankastre Fırın, yüksek sıcaklık ve yüzde 100 doymuş buhar gücü ile çalışıyor. Dezenfeksiyon Programı, 70°C'de 15 dakika çalışarak dışarıdan alınan ekmek ve hamur işi gibi gıdaların yüzeyinde ve sipariş edilen gıdaların paketlerinde hijyen sağlıyor. Yoğun Dezenfeksiyon Programı ise 120°C'de 20 dakika çalışarak sıcaklığa dayanıklı mutfak eşyaları ve bebekler için sık kullanılan emzik, biberon gibi eşyaları hızlı ve pratik bir şekilde dezenfekte ediyor.

Oksi Hijyen Programlı Çamaşır Makinesi, deterjan çekmecesi içine takılı özel bir kap sayesinde oksijen bazlı çamaşır suyunu optimum süre ve sıcaklıkta kullanıyor, çamaşırlara zarar vermeden hijyen sağlıyor.

Hijyenik Havalandırma Sistemli Çamaşır Makinesi ise Kovid-19 ile birlikte hayatlara giren çamaşırları havalandırma ihtiyacını kısa sürede ve zahmetsizce karşılıyor. Özel ısıtıcılı hijyenik havalandırma programı su kullanmadan, sıcak hava üfleyerek 58 dakika içerisinde çamaşırlarınızı dezenfekte ediyor.

28 litrelik geniş bir kapasiteye sahip olan UV Temizleme Cihazı, 4 farklı programı ile UV-C ışınları ve sıcak havanın gücünü kullanarak kişisel eşyalar, paketli gıdalar, bebek malzemeleri, cam ve metal mutfak malzemeleri gibi ürünler için kısa sürede ve az efor kullanarak hijyen sağlıyor.

Aktif Hijyen Fonksiyonlu Bulaşık Makinesi'ndeki Aktif Hijyen Fonksiyonu ve Aktif Hijyen aparatı, kontrollü çamaşır suyu kullanımı için bulaşıklar önce ön yıkamaya alıyor, ardından ekstra durulama ile bulaşıkları çamaşır suyundan arındırıyor. Yüksek sıcaklık ve deterjanla buluşturulan bulaşıklarda ekstra durulamanın da etkisiyle virüs ve bakterilerin yüzde 99.9 oranında ölmesi sağlanıyor.

"Evi Yeniden Keşfetmenin Zamanı Geldi"

Beko ve The Future Laboratory'nin hazırladığı "The Age of Nesting" (Evi Yeniden Keşfetmenin Zamanı Geldi) isimli rapor ile koronavirüs pandemisinin ev hayatı üzerindeki uzun vadeli etkileri araştırıldı.

Araştırma, pandemiyle birlikte hayatlara giren karantina süreçlerinin evleri çalışma alanı, okul, spor salonu, restoran, hastane ve hatta yazlık haline getirdiğini belirtiyor. Hayatın bir zamanlar dışarıda geçen tüm alanlarının eve sığdırılmaya çalışıldığına dikkati çeken rapor, bu dönemin Evi Yeniden Keşfetme Çağı olduğunu ifade ediyor.

Evden çalışmaya geçişle evde eğlence ve wellness alanlarında yaşanan patlamanın, bir gecede hayatlara giren yeni trendlerden sadece üçü olduğuna işaret eden araştırma, Evi Yeniden Keşfetme Çağı'nın 2030 yılına kadar hız kesmeden devam edeceğinin, karantina ve beraberinde getirdiği yeni davranış değişikliklerinin, nerede yaşanıldığını, nasıl yaşanıldığını ve içinde yaşanan evleri kökten değiştireceğinin altını çiziyor.

Araştırma kapsamında şu başlıklar öne çıkıyor:

"Kırkentsel Devrim: Sağlık, hijyen ve iyileştirici yaşam uygulamalarına daha fazla odaklanmak, kentten kent dışına göçe yol açarak banliyölere, şehir dışındaki yerleşim yerlerine ve kırsal alanlara yeniden hayat verecek ve şehirlere daha insan merkezli olma fırsatı sunacak. Önceleri şehirlere ilgi duyan gençler, yüksek kiraların, nispeten düşük maaşların ve şehir yaşamının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin farkına varıyorlar. Y ve Z kuşakları artık, fiziksel ve duygusal sağlıklarını koruyabilmek için kente komşu alanlarda ve köylerde yaşamaya yöneliyorlar. Çok Amaçlı Evler: Evler; çalışma, dinlenme, iyileşme ve eğlenme ihtiyaçlarını kolaylıkla sağlayabilecek 'karma alanlara' dönüşecek. Evi Yeniden Keşfeden Kuşağın eve bağımlılığı, ister yeniden tasarlanan mega kentlerde isterse kırkentsel alanlarda olsun, alanın işlevselliğini ve verimli kullanılmasını gündemin üst sıralarına taşıyacak.

Pandemi-Geçirmez Yaşam: Tüketicilerin hijyen, sağlık ve bağışıklık konusundaki ortak endişeleri devam edecek ve genç nesli şekillendirecek. Geleceğin evi ise pandemi-geçirmez bir alan olacak ve hiper-hijyenik, süper-sürdürülebilir inovasyonlar ön plana çıkacak. Evdeki inovasyonlar virüslere ve kirleticilere maruz kalmayı azaltmak ve kişisel hijyeni en üst düzeye çıkarmak üzere tasarlanacak. İspanyol gribi nedeniyle evlerin girişinde el yıkamak için eklenen odalar gibi, geleceğin evlerinde de dış dünyadan güvenli sığınağınıza girerken zararlı maddelerden arınmanızı sağlayan girişler olacak."