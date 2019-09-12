Beko'dan ankastre set alana mikrodalga fırında indirim
1 saat önce
Beko, ankastre set ürünlerinde başlattığı kampanyayla tüketicilere indirim fırsatı sunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:46 Kaynak: AA
Beko, ankastre set ürünlerinde başlattığı kampanyayla tüketicilere indirim fırsatı sunuyor.
Beko'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, Beko'dan ocak, fırın ve davlumbazdan oluşan ankastre set alan tüketiciler, MD 2610 S gri, MD 2610 beyaz ve MD2610 B siyah renk mikrodalga fırına 445 TL yerine sadece 99 TL'ye sahip olabilecek.
Kampanya, eylül sonuna kadar devam edecek.
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