Beko'dan ankastre set alana mikrodalga fırında indirim

Beko, ankastre set ürünlerinde başlattığı kampanyayla tüketicilere indirim fırsatı sunuyor.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, Beko'dan ocak, fırın ve davlumbazdan oluşan ankastre set alan tüketiciler, MD 2610 S gri, MD 2610 beyaz ve MD2610 B siyah renk mikrodalga fırına 445 TL yerine sadece 99 TL'ye sahip olabilecek.

Kampanya, eylül sonuna kadar devam edecek.