Beko'dan Kadın Girişimcilere Bayilik Çağrısı

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, bayi olmak isteyen girişimcilere mağaza seçiminden kira desteğine, yöneticilikten eğitimlerinden mentorluğa maddi ve manevi destek sağladıklarını belirterek, "Kadın girişimcileri cesaretlendirmeliyiz.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, bayi olmak isteyen girişimcilere mağaza seçiminden kira desteğine, yöneticilikten eğitimlerinden mentorluğa maddi ve manevi destek sağladıklarını belirterek, "Kadın girişimcileri cesaretlendirmeliyiz. Beko markamızın bu projesiyle kadınları girişimci olmaya teşvik ederken, yatırım yapmayı düşünen kadınların da Beko bayisi olma seçeneğini değerlendirmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.





Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlenmesi yönünde pek çok çalışma yürüten Arçelik, Beko markası ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi girişimci ekosisteminde kadınların temsiliyetini artırmak hedefiyle yeni bir proje başlattı. Proje ile bayilik almak isteyen girişimci kadınlara başvuru aşamasından itibaren tüm aşamalarda destek verilecek. Eğitim ve mentorluk imkanı da sunarak kadın liderlerin gelişimlerine katkıda bulunulacak.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Can Dinçer, Türkiye'deki girişimci kadınların doğru yatırım kaynağına erişim konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018'de yayınladığı verilere göre işverenler arasında kadınların oranının sadece yüzde 9 olduğuna dikkati çekti.





Ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin gelişimi konusunda farkındalık yaratmak istediklerini vurgulayan Dinçer, Beko markamızın bu projesiyle kadınları girişimci olmaya teşvik ederken, girişim yapmayı düşünen kadınların da Beko bayisi olma seçeneğini değerlendirmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.





Hali hazırda Arçelik bayilerinin yaklaşık yüzde 5'ini kadınların oluşturduğunu anımsatan Dinçer, "Arçelik'te forklift operatöründen kaynakçıya, üst düzey yöneticiden Ar-Ge mühendisine her alanda kadınlar çalışıyor. Sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde 2020 yılına kadar yöneticilerimiz arasında kadınların oranını yüzde 17'den yüzde 21'e çıkartmayı hedefliyoruz. Şimdi de Beko'nun Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış geniş bayi ağında kadınların sayısını artırmak hedefindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.











Beko bayilerinden projeye destek





Antalya'da 23 yıldır Beko bayiliği yapan Ebru Akan da "İlk yıllarda mağazaya gelen müşterilerimizin 'patron yok mu?' sorusu ile karşılaştığını belirterek, "Artık önyargılar yıkıldı. Beko'nun bayi olmak isteyen kadınları desteklemesinden ötürü büyük gurur ve mutluluk duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Balıkesir Susurluk'ta 21 yıldır Beko bayiliği yapan Hayrünnisa Dernek ise yıllar evvel bayilik teklifi Beko'dan geldiğini aktararak, "67 metrekarelik bir mağaza ile başladım. Hayallerimin arkasından gittim. Daha büyük bir mağazaya geçtik, ciromuz katlanarak büyüdü. Türkiye'nin en iyi mağazaları arasına girdi. Girişimci kadınlara tavsiyem bayiliği erkeklere özgü bir iş olarak görmesinler; başarılı olmanın yolu çalışan, marka ve müşterilerle güvene dayalı bir ilişkiyle bir ekip oluşturmak." ifadelerini kullandı.



Beko, bayi olmak isteyen girişimcilere mağaza seçiminden kira desteğine, yöneticilik eğitimlerinden mentorluğa kadar maddi ve manevi pek çok destek sağlıyor.



Arçelik coğrafi konumlandırma ekibi tarafından mağaza lokasyonunun fırsat analizi yapılarak belirlenmesi, dekorasyon süreçlerinin yürütülmesi, kontrat ve sözleşme sonrası açılış etkinlikleri ve reklam olanaklarının sağlanması, kira desteği içeren teşvik paketleri, mentor ağına katılım ve kadın bayiler için kadın mentor uygulaması, mağazacılık ve ürün eğitimleri, farklı bir iş kolunda mağazacılık yapan girişimciler için Beko bayisine dönüşüm kolaylıkları gibi destekler sağlanıyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar

Eşinin Yatak Odası Görüntülerini Kameraya Alan Koca Gözaltına Alındı

Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Kadın İstihdamını 9 Milyona Çıkardık