Son Dakika Haberleri: Beko'dan küçük ev aletlerinde kampanya
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Beko'dan küçük ev aletlerinde kampanya

1 saat önce

Beko, küçük ev aletlerinde ikinci ürüne yüzde 50 indirim kampanyasını hayata geçirdi.

Beko'dan küçük ev aletlerinde kampanya, System.String[]
Beko, küçük ev aletlerinde ikinci ürüne yüzde 50 indirim kampanyasını hayata geçirdi.
Beko'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket küçük ev aletlerinde kampanya başlattı.
Küçük ev aletlerinde ikinci ürüne yüzde 50 indirim sunan kampanya Haziran ayı sonuna kadar sürecek.
Detaylar ve kampanyanın geçerli olduğu ürünler, şirketin web sitesinden öğrenilebiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:37 Kaynak: AA
Beko, Ekonomi
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