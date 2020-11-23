Beko, İngiltere'de 5 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 'ciddi kusurlu' bulundu

İngiltere'de 2010 ve 2013 yıllarında beş kişinin fırından sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada, Türkiye merkezli Beko firması gerekli önlemleri almadığı ve incelemelerin zamanında paylaşılmadığı gerekçesiyle kusurlu bulundu.

Soruşturmada Cornwall bölgesinde beş kişinin fırınlardan ölümcül miktarda karbondioksitin sızmasıyla yaşamını yitirdiği belirtildi.

Beko'dan yapılan açıklamada, "trajik olaylar" olarak nitelendirdiği bu ölüm vakalarının ardından güvenlik standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini ve bu yeni standartların "benzer trajik olayların tekrarlanmasının önüne geçilmesine yardımcı olduğunu" söyledi.

Fırınların İngiltere ve İrlanda'da 13 farklı ölüm vakasıyla daha ilişkilendirildiği belirlendi.

Yargıç Geraint Williams, ölümlerin "kaza sonucu" olduğu neticesine vardı ancak firmayı da "ciddi kusurlu" buldu.

32 yaşındaki Kevin Branton ve 30 yaşındaki Richard Smith 2010'da Saltash'ta, 47 yaşındaki Maureen Cook, 86 yaşındaki Audrey Cook ve 90 yaşındaki Alfred "John" Cook da 2013'te Camborne'de yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında, fırının ızgara kapağı kapalıyken kapaktaki kauçuk contanın hatalı tasarlanması nedeniyle ölümcül miktarlarda zehirli gazın ortama salınabildiği tespiti yapıldı.

Yaşamını yitirenlerin aslında fırını çalıştırmak isterken gazlı ızgarayı açtığı, kapalı kapaktan gazın sızması sonucu yaşamını yitirdikleri belirtildi.

Altı gün süren tahkikatta Williams, fırınları üreten Beko'nun ve firmanın bağlı bulunduğu ana şirket olan Arçelik'in söz konusu kusuru kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Willliams, "Bu kusur Smith'in, Branton'un ve Cook ailesinin ölümüne neden oldu" yorumunu yaptı.

Soruşturmada, ilk olarak 13 Kasım 2008'de Alexis Landry isimli Fransız öğrencinin İrlanda'da yaşamını yitirmesinin Beko'ya bildirildiği belirtildi.

1 Aralık'ta Doncaster'daki iki ölümle ilgili de Beko ile iletişime geçildi.

Sorgu yargıcı Williams, Beko'nun Doncaster'daki ölümleri takip etmekteki başarısız olmasını, "ciddi kusur" olarak tanımladı.

Beko'nun test sonuçlarını ve sonraki ölümlerle ilgili elde ettiği bilgileri paylaşmakta gecikmesi, Smith ailesini 31 Aralık günü fırını almaktan alıkoyabilecek imkanı ortadan kaldırdığı için "kusur" olarak belirlendi.

32 yaşındaki Kevin Branton'ın annesi Denise, soruşturmayla ilgili açıklama yaparak, "Beko, daha hızlı ve tedbirli davranabilirdi ve davranmalıydı. Eğer bunu yapsalardı çocuklarımızı öldüren fırın satın alınmayacaktı" yorumunu yaptı.

Denise, "Büyük ihtimalle bazı evlerde bu fırınlar hala kullanılıyor. Evinde eski fırınları kullanan herkes uyarılmalı. Beko'nun internet sitesinde geri çağırılan fırınların listesi kontrol edilmeli çünkü bu fırınların hepsi Beko markası altında satılmıyor" dedi.

30 yaşındaki Richard Smith'in babası Brian ise ızgara kapağı kapalıyken test edilmeyen fırınlar satılmadan önce "tüm ihtimallerin düşünüldüğü" testlerin yapılmasını gerektiğini söyledi.

Brian Smith, "Umarım ki halk sağlığını korumayı dert edinen tüm sorumlular gereken dersleri çıkarmıştır ve başka ölümlerin önüne geçmek için gerekli düzenlemeler yapılmıştır" dedi.

Sorgu yargıcı Williams ise yaşanabilecek yeni kazaları engellemek için tavsiyelerde bulunmayı değerlendirdiğini kaydetti.

Beko'dan açıklama

Beko'dan yapılan açıklamada ise şirketin ana hedefinin "Her Beko ürününün müşteriler için güvenli olduğunu temin etmek" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu trajik olaylardan sonra güvenlik standartlarımızı yükseltmeye devam ettik. Öte yandan 2009'da değişen İngiltere ve Avrupa Birliği gaz güvenliği standartlarını yakalamak için sektörle de işbirliği yaptık. Yeni standartlar benzer trajik olayların tekrarlanmasının önüne geçmeye yardımcı oluyor" ifadeleri yer aldı.

Koç Holding bünyesinde etkinlik gösteren beyaz eşya ve elektronik markası Beko, Türkiye dışına kendi markasıyla satış yapan ilk marka olma özelliğini taşıyor. Beko, 2000 yılından bu yana Arçelik A.Ş çatısı altında bulunuyor.