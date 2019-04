Beko'nun Ankastre Serisinde Avantajlar

Beko, 3'lü cam ankastre setlerini 3 bin 690 TL'den başlayan fiyatlarıyla ve özel hediyeleriyle bu bahar tüketiciye sunuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Beko, 3'lü ankastre set alanlara 519 TL değerindeki BMF 30 QB Quartz ısıtıcılı mini fırın veya 389 TL değerindeki BKK 2300 Beyaz Mini Keyf Türk Kahvesi makinesini hediye ediyor.



Seride yer alan dokunmatik beyaz LED ekran, komple cam tasarım ve gömülebilir fırın düğme seçenekleriyle dikkati çeken Beko ankastre fırınlar, 360 ısı teknolojisiyle 75 noktadan hava sirkülasyonu sağlayarak besinlerin homojen bir şekilde pişirilmesine katkı sağlıyor.



360 ısı teknolojisi ile fırının arka duvarında yer alan ısıtıcıdan üflenen sıcak hava, yan duvarlardaki deliklerden çıkarak pişirilecek gıdanın üzerinde ve tepsilerin altında fırın içindeki üst, alt ve arka ısıtıcılara ek olarak sıcak hava yan duvarlardaki deliklerden çıkarak pişirilecek gıdanın üzerinde ve tepsilerin altında sıcak hava oluşturup arka duvardaki deliklerden tekrar emiliyor.



Böylelikle yiyeceklerin her tarafı eşit bir şekilde pişiyor. Ayrıca 360 ısı teknolojisiyle fırın tepsisindeki yemeğin üzerinde dolaşan sıcak havanın, sadece o tepsi üzerinde kalması sağlanarak alt tepside pişen yemeğin kokusu üst tepside pişen yemeğin kokusuna karışmıyor. A enerji sınıfı ve 71 litre geniş iç hacmiyle Beko ankastre fırınlar hem bütçeyi koruyor hem geniş kullanım alanı sunuyor.



Beko, FlameAdjust teknolojisine sahip ankastre ocaklar, gazlı pişirmede alev ayarlaması konusunda tüketicilere yol gösteriyor. Farklı alev seviyeleri ile bu teknoloji, ihtiyaç duyulan ısı seviyesinin kolaylıkla ayarlanabilmesini sağlıyor. En düşükten en yüksek seviyeye kadar tüketiciler, 9 farklı ısı ayarı ile her bir yanıcıyı kendi pişirme ihtiyaçlarına göre çalıştırıp kontrol edebiliyor. Böylelikle her yemek en uygun alev seviyesinde pişiyor. Sönmeye karşı devreye giren gaz emniyeti ise düğmeden ateşleme özellikleriyle hem konforu hem emniyeti sağlıyor. FlameAdjust serisinden KOCW 64225 XDSI model ankastre ocak, ışıklandırılmış kontrol düğmeleri ile farklılaşarak mutfağa şıklık katıyor.



Son derece şık, eğimli ve cam tasarımlı Beko ADE 63640 serisi davlumbazlar ise yüksek havalandırma gücü sunarken, A enerji sınıfıyla tasarruf sağlıyor. Güçlü LED aydınlatmalar ise hem uzun ömürlü hem ekonomik. Mutfağın havasını yenilemeye yardımcı olan ürün, çalışırken de kişiyi rahatsız etmiyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir kaset filtreler ile satılan ürün, opsiyonel olarak alınabilen karbon filtre ile de çalışabiliyor.





Beko'nun kampanyası, 30 Nisan 2019'a kadar devam edecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

