Beko'nun kadın bayileri zirvede - Son Dakika

Beko, Yeni 100 Kadın Bayi Projesi kapsamında bayi ekosistemine kattığı kadın bayilerini ilk kez İstanbul'da gerçekleştirdiği zirvede buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlenmesi hedefiyle pek çok çalışma yürüten Arçelik'in girişimci ekosisteminde kadınların temsiliyetini artırmak için Beko markasıyla başlattığı Yeni 100 Kadın Bayi projesi kapsamında bayi ekosistemine katılan kadın bayiler ilk defa İstanbul'da bir araya geldi.

"Beko yeni 100 kadın bayisini arıyor" sloganıyla hayata geçen projeye 9 ayda 1000'in üzerinde başvuru oldu. Yeni bayi adaylarıyla beraber toplamda 18 mağaza açıldı, 2019 sonuna kadar 4 mağazanın daha hizmete açılması planlanıyor.

"https://www.beko.com.tr/100kadinbayi" adresinden başvuruların alındığı projeyle bayilik almak isteyen girişimci kadınlara başvuru aşamasından itibaren tüm aşamalarda destek veriliyor. Eğitim ve mentorluk imkanı da sunularak kadın liderlerin gelişimlerine katkıda bulunuluyor.

"Büyümeyi ve ülke ekonomisine destek olmayı sürdürüyoruz"

Açıklamada zirvedeki görüşlerine yer verilen Beko Türkiye Satış Direktörü Arel Atakol, yıllardır tüketicilerin hayatına birçok yenilik katmış ve onlara yeni deneyimler yaşatmış bir şirket olarak yatırım yapmaya hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Beko markamız ve bayi teşkilatımızla birlikte güçlenerek büyümeyi ve ülke ekonomisine destek olmayı sürdürüyoruz. Yeni mağazalarımızda tüketicilerimizi yüksek teknolojiye sahip yenilikçi tasarımlarla buluştururken, müşteri deneyimini de zenginleştiriyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin her noktasına modern perakende mağazaları kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Atakol'un sunumunun ardından zirvede, Ticari Dönüşüm, Mentorluk Süreci, Perakende Akademi Beko 100 Kadın Bayi Programı ve Perakende Akademi Menti Eğitimi konularında seminerler gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Beko, bayi olmak isteyen girişimcilere mağaza seçiminden kira desteğine, yöneticilik eğitimlerinden mentorluğa kadar maddi ve manevi pek çok destek sağlıyor. Bu fırsatların bir kısmı şöyle:

"Arçelik coğrafi konumlandırma ekibi tarafından mağaza lokasyonunun fırsat analizi yapılarak belirlenmesi, dekorasyon süreçlerinin yürütülmesi, kontrat ve sözleşme sonrası açılış etkinlikleri ve reklam olanaklarının sağlanması, kira desteği içeren teşvik paketleri, mentor ağına katılım ve kadın bayiler için kadın mentor uygulaması, mağazacılık ve ürün eğitimleri, farklı bir iş kolunda mağazacılık yapan girişimciler için Beko bayisine dönüşüm kolaylıkları."