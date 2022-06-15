Beko, sürdürülebilirlik alanındaki yaratıcı çözümleri ödüllendirdi

Beko'nun iklim krizi ve sürdürülebilirlik alanında çözümler geliştirebilmek üzere Avrupa'da düzenlediği "Hack the Normal-Sustainability" hackathonunun kazananları belli oldu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, lider ev teknolojileri markası Beko, Avrupa'da düzenlediği "Hack the Normal-Sustainability" hackathonu ile iklim krizi ve sürdürülebilirlik alanındaki yaratıcı çözümleri ödüllendirdi.

Avrupa'nın dört bir yanından girişimcilerle ve yenilikçi düşünen herkese kapılarını açan etkinliğe, 70 ülkeden 500'ün üzerinde kişi katıldı. Katılımcıların üç gün boyunca günümüzün en önemli çevresel sorunlarına çözümler sundukları projelerini anlattığı yarışma sonucunda, Döngüsel Ekonomi, İklim Değişikliği ve Su Yönetimi olmak üzere üç kategoride başarılı olan ekiplere ödül verildi.

"Yarışmacılar bize ortak bir amaç uğruna bir araya gelip, birlikte çalıştığımız zaman neler başarabileceğimizi gösterdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, "Hack the Normal-Sustainability" hackathonu ve sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hepimizi etkileyen bu büyük sorunlara böylesine parlak ve ileri görüşlü çözümler geliştirildiğine tanık olmak ilham vericiydi. Önceki iki hackathonda edindiğimiz deneyimlerden yola çıkarak, 500'den fazla katılımcıyı bir araya getirdik. Avrupa'nın ilk karbon nötr, aynı zamanda da en büyük sürdürülebilirlik hackathonunu tamamlamaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl etkinliğimizin odağında, gittikçe ağırlaşan iklim krizi vardı. Karbon tüketimini ve salınımını azaltmaya yönelik etkili çözümler geliştirmek için acilen adımlar atmamız gerekiyor.

Ortak bir amacımız var: Gezegenimiz ve insanlık için olumlu sonuçlar doğuracak fikirler üretmek. 51 erken aşama start-up ile 700'ün üzerinde başvuru alarak 70'ten fazla ülkeden 94 ekibi aynı amaç için bir araya getirmekten gurur duyuyoruz. Yarışmanın kazananlarını, ortak bir amaç uğruna bir araya gelip, birlikte çalıştığımız zaman neler başarabileceğimizi gösterdikleri için bir kez daha tebrik ediyorum. Günümüz çevresel sorunlarıyla mücadele etmenin en etkin yolunun iş birliği ve yenilik üretmekten geçtiğine inanıyoruz. Bu etkinlik bu yolda atılmış büyük bir adım."

Üç gün süren hackathon etkinliğine sektörün önde gelen isimleri, girişimciler ve akademisyenlerin yanı sıra Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) gibi kurumlardan kanaat önderleri da katılarak bilgi ve öngörülerini paylaştı.

Hackathonun kazanan ekipleri

Beko, Avrupa'nın en büyük girişim hızlandırıcılarından biri olan Startup Wise Guys ile birlikte, projelerin ticarileştirilmesi için yarışmanın ve BEKO Özel Ödülü'nün kazananlarını projelerini geliştirmeleri için destekleyecek. Ayrıca 50 bin avroluk ödül havuzundan da yararlanacak olan yarışmanın kazananları ise Salubata, TEAM 52 ve Koalalar oldu.

Döngüsel Ekonomi kategorisini, küresel plastik atık sorununa, PET atıklarını şık ve kullanışlı modüler ayakkabılara dönüştürerek çözüm sunan Salubata ekibi kazandı. Patentli bir teknoloji kullanan ekip, katı atık sahalarından yaklaşık 6 milyar ton plastik atığın dönüştürülmesi için geliştirdiği prototipi sundu.

İklim Değişikliği kategorisinin kazananı ise bekleme modunda bırakılan ev aletlerinin elektrik tüketimine ve karbon salımına odaklanan Team 52 oldu. Ekip, tüketicilerin, kullanmadıkları zamanlarda ev aletlerini kapatabilecekleri, bu sayede de enerji tasarrufu sağlayarak, karbon salınımını azaltmayı sağlayan yenilikçi bir akıllı ev çözümü geliştirdi.

Koalalar ise kıyafetleri hiç olmadığı kadar verimli temizlemek için soğuk su ve ozondan yararlanan yeni bir çamaşır makinesi teknolojisi geliştirerek, Su Yönetimi kategorisinin kazananı oldu. Bir sonraki Beko çamaşır makinesi serisinde kullanılması önerilen bu yeni teknoloji, yüksek miktarda deterjan ve sıcak su ihtiyacını azaltarak su ve enerji tasarrufu sağlaması bekleniyor.

Beko'nun ev sahipliğinde, medya ortakları TNW ile FT Talent'ın organizasyonuyla düzenlenen Hack the Normal Sustainability yarışması, yenilik peşinde koşan herkese, sürdürülebilirlik alanında yeni çözümler geliştirebilmeleri için güç vermeyi hedefliyor.