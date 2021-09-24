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Beko ve TOBB girişimci kadınların yanında olmayı sürdürüyor - Son Dakika

Beko ve TOBB girişimci kadınların yanında olmayı sürdürüyor

24.09.2021 17:17
Beko ve TOBB girişimci kadınların yanında olmayı sürdürüyor, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen "Girişimin Kadın Kahramanları Projesi" kapsamında gerçekleştirilen roadshow'un ilk durağı Ankara oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen "Girişimin Kadın Kahramanları Projesi" kapsamında gerçekleştirilen roadshow'un ilk durağı Ankara oldu.

Beko açıklamasına göre, söz konusu projede süren çevrim içi eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan roadshow'un ilki Ankara Sanayi Odası Zafer Çağlayan Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve 13. Bölge (Ankara) Temsilcisi Belma Yılmazyiğit, Kırşehir Beko Bayi Gözde Bozoğlu, Arçelik Perakende Akademi ve Beko yöneticilerinin katılımıyla düzenlendi. Eğitmen Fulya Argun'un TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine verdiği eğitimlerin ardından Beko 100 Kadın Bayi projesi kapsamında bayi olmak isteyenlere özel bir panelde detaylar aktarıldı.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Belma Yılmazyiğit, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara Kadın Girişimciler Kurulu olarak misyonları ve vizyonları doğrultusunda kadın girişimci sayısının artmasının en temel konulardan olduğunu, bu bağlamda Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'ni gönülden desteklediklerini dile getirdi.

Söz konusu projenin kadınların iş hayatında güçlenmesi için Türkiye genelindeki TOBB Girişimci Kadınlar Kurulu'nun 7 bin girişimci üyesine ulaşma hedefiyle hayata geçirildiğini aktaran Yılmazyiğit, "TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu ekosistemi içerisinde yer alan girişimci kadınlara bugün burada Perakende Akademisi tarafından tasarlanan "Başarılı İş Yönetimi" eğitiminin yüz yüze gerçekleştirilmesinin yanı sıra Beko 100 Kadın Bayii bilgilendirmesi yapılacağı için heyecanlıyız. Proje kapsamında www.bekoperakendetv.net üzerinden verilen eğitim programını tamamlayan kadın girişimcilerimiz sertifika sahibi olabilecekler ve dilerlerse 'Beko 100 Kadın Bayii' projesi kapsamında iş hayatlarına Beko bayi olarak devam edebilecekler. Projenin başlamasında geliştirilmesinde emekleri için TOBB Kadın Girişimciler Kurulu yöneticilerine, Beko ve Arçelik yetkililerine, kadın girişimciler kurulu üyelerimize ve her zaman yanımızda olan Ankara Sanayi Odası'na ve bugün burada bizlerle olan katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Beko bayii olmak isteyen kadınlarımıza kapımız sonuna kadar açık"

Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel ise Beko olarak her zaman kadınların iş dünyasına katılımını desteklediklerini ve onların yanlarında durduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedeflediğimiz bu yolda Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirmeyi çok istediğimiz yüz yüze eğitimlerin ilkinde Ankara'da düzenlemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İş hayatındaki cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı bir şekilde iş hayatında hak ettikleri yerleri almalarına destek olmak bu projenin öncelikli hedefini oluşturuyor. 100 Kadın Bayi Projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden sonra Beko bayisi olmak isteyen İç Anadolu'nun girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu aramıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı paylaşmak isterim."

Ayrıca açıklamaya göre, tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları 2021 Aralık'a kadar sırasıyla, Erzurum, Trabzon, Şanlıurfa, Nevşehir, Karabük, Bursa, Kocaeli, Konya, Çanakkale, Mersin, Gaziantep, Aydın, Antalya ve İzmir'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edecek.

Ankara Sanayi Odası, Arçelik A.Ş., Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beko ve TOBB girişimci kadınların yanında olmayı sürdürüyor - Son Dakika


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