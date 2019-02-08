Son Dakika Haberleri: BEKSİAD 'da Gündem İhracat

BEKSİAD 'da Gündem İhracat

1 saat önce

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz'ü makamında ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

BEKSİAD 'da Gündem İhracat, System.String[]

Bebe giyim sektörünün üretiminin ve ihracatının konuşulduğu ziyarette, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, "Üretimimizle sektörün lideri konumundayız. Bebe giyim konfeksiyonun üretiminin yüzde 80'ine yakını Bursa'da gerçekleşmekte. Bebe giyimcileri BEKSİAD çatısı altında toplamış olmamız bizlere daha rahat ve birlikte hareket etme imkanı sağlıyor. Yeni bir oluşum olmamıza rağmen eksikliklerimizi giderip, hızla büyümeye devam ediyoruz" dedi.

"ÇEVRE ÜLKELERİN HEPSİNE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Vişne Caddesi'nin ününün dünyaya yayıldığını ve ihracat olarak büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Yıldız, "BTSO ile beraber yürüttüğümüz Ur-Ge çalışmalarımızla yurtdışı bağlantılarımızı daha rahat gerçekleştiriyoruz. Komşu ve çevre ülkelerin tamamına ihracat gerçekleştiriyoruz. Yılda iki kez düzenlenen JunioShow Fuarı'nın sektörün tanıtımına büyük katkısı oluyor. Bunun yanı sıra sektörün ihtiyaçlarının da farkındayız. Milli Eğitim Müdürlüğü, BUTGEM ve İş-Kur'la ortaklaşa yürüttüğümüz projelerle de kalifiye eleman ihtiyacına yönelik eksiklerimizi gidermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

BEKSİAD'ın çalışmalarını takdirle izlediklerini söyleyen Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz de, "Bebe giyim ve konfeksiyon sektörünün Bursa için öneminin farkındayız. Sektörün gelişmesi, daha kaliteli ürünler üretip, yurtdışına satış yapması için elimizden geleni yapmaya ve BEKSİAD ile ortak çalışmalar yürütmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:26 Kaynak: Bültenler

İhracat, Ömer Yıldız, Bursa, Güncel
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