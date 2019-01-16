Bektaş'dan Adaylık Yorumu

Aday adayı Bektaş "Erenlere hizmet aşkıyla çıktığımız Aday Adaylık sürecinde şahsıma gösterilen teveccüh ve destekten dolayı çalışma arkadaşlarıma, tüm dostlarıma ve Erenler'li hemşerilerime dua ve destekleri için şükranlarımı arz ederim. AK Parti Erenler Belediye Başkan adayı olarak eski il başkanımız Fevzi Kılıç olarak belirlendi.

Değerli büyüğüm Fevzi Kılıç'a seçim çalışmaları kapsamında başarılar dilerim ve yanında olduğumuzu beyan ederim. Biz kendimiz aday gösterilmiş gibi Erenler ve Sakarya' mızın her köşesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burada isimler değil asılolan partimizin ve ilçemizin geleceğidir. Baştan beri söylediğimiz şiar 'biz hiç kimse ile yarış içinde değiliz. Hizmet için adayız' demiştik. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm büyük AK Parti ailemizin birer neferi olduğumuzu tekrardan ilan ederim. Seçimlerin ilçemiz,şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, davamız hizmet anlayışıyla hayatımıza devam edeceğimizi buradan duyururum" şeklinde konuştu.