Bektaş Demir, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı
2 saat önce
AK Parti Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Bektaş Demir, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
AK Parti Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:44 Kaynak: İHA
Belediye Meclis Üyesi Bektaş Demir, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Nevşehir Belediye Meclis Üyesi seçilen ve Nevşehir Belediye Meclisinde 2. Başkan Vekili olarak görev yapan Bektaş Demir, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı
tarafından belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi.
Yeni görevine 12.06.2019 tarihi itibariyle başlayan Bektaş Demir, 1968 Avanos
doğumlu. Demir, evli ve 3 çocuk babası. - NEVŞEHİR
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