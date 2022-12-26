Bektaş Erdugan: Enerjimizin yarısını çevre için harcıyoruz

Moda sektöründe hızlı moda anlayışına karşı geliştirilen, ekolojik bütünlüğü ve toplumsal adaleti savunarak moda ürünlerini ve sistemini değiştirmeyi hedefleyen sürdürülebilir moda akımı etki alanını genişletmeye devam ediyor. Yalnızca ürünle değil, modanın bağlantılı olduğu toplumsal, kültürel, ekolojik, finansal sistemlerle de ilgilenen bu yaklaşıma Türkiye'de öncülük eden şirketlerden biri de Soft Yıkama. 2003 yılından beri yıkama sektöründe faaliyet gösteren şirketin kurucusu ve yöneticisi Bektaş Erdugan, "Sürdürülebilirlik bizim için bir sosyal sorumluluk meselesi" diyor.

AR-GE ÇALIŞMALARI2015'TE BAŞLADI

Sıfır atık, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapan öncü şirketlerden olduklarını belirten başarılı iş insanı, "Enerjimizin yarısını çevre için harcıyoruz. Tekstil yıkamada sıfır atık önceliğimiz" dedi. Erdugan, AR-GE faaliyetlerine dikkat çekti: "Şirket olarak çevre dostu kimyasalların kullanımı, daha az su ve enerji tüketimi ile doğal kaynakların kullanımının kontrolünün sağlanmasına büyük önem veriyoruz. 2015 yılından bu yana sektörel yeni yıkama tekniklerini geliştirmek ve müşterilere daha verimli bir hizmet sunmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Bunun meyvelerini de toplamaya başladık."

STRIKE TEKNİĞİ SEKTÖRE ÖNCÜ OLDU

Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olan ve çalışmalara liderlik eden Bektaş Erdugan, kendi geliştirdikleri Strike yıkama yöntemi hakkında da bilgi verdi: "2019 yılında sıfır atık projesi çerçevesinde ve müşterilerimizin talepleri doğrultusunda yıkama teknikleri üzerine yoğunlaştık. Çevreye duyarlı ve üretimde verimliliğin arttırılmasına yönelik, efektli ürünlere muadil olarak Strike yıkama yöntemini geliştirdik. Bu teknikle alakalı olarak üç adet marka tescili ve iki adet patent başvurusunu gerçekleştirdik. Sektöre çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve verimli tekniklerin mümkün olduğunu gösterdik."