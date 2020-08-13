Bel ağrısı deyip geçmeyin - Son Dakika

Bel ağrısı, dünyada baş ağrısından sonra en sık görülen ağrı tipi olarak kişinin iş ve sosyal yaşamını altüst ettiği kadar önemli sağlık sorunlarına işaret etmesi bakımından da önemsenmelidir. Özel Medicana Bursa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Hakan Seçkin, bel ağrısı nedenleri ve tedavisi konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

Bel ağrısı denilince akla öncelikle "Bel Fıtığı" gelse de; dünyada baş ağrısından sonra ikinci sıklıkta görülen bu ağrılar başka nedenlerden de kaynaklanabiliyor. Bel ağrısını, bel zorlanması ve duruş bozuklukları; bel kaslarına, bağlarına ve eklemlerine hasar vererek ağrıya yol açar şeklinde açıklayabiliriz. Bel ağrılarının fiziksel aktivite ile şiddetlendiği, istirahatle hafiflediği ise en çok görülen belirtilerden birkaçı sayılır. Bel ağrısının şiddeti, öne eğilme, uzun süre ayakta durma, yürüme gibi günlük aktivitelerle artabilir. Bel ağrısı nüfusun %75-85'ini yaşamlarının herhangi bir döneminde etkileyen en önemli bir sağlık sorunlarından biridir.

BEL AĞRISININ BİRÇOK NEDENİ VAR

Bel ağrısının pek çok nedeni olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Hakan Seçkin, " Tüberküloz, brusella gibi hastalıkları, kemik erimesi (osteoporoz ), kireçlenme, başka bir yerden yayılmış ya da omurganın kendisinden kaynaklanan kanserlerin de bel ağrısına neden olan önemli hastalıkların başında geldiğini belirtmektedir. Bel ağrısına nedenlerinden biri de, mide, karaciğer, böbrek gibi organ rahatsızlıklarının bel bölgesine yayılmasıdır. Bazı bel ağrılarının nedenlerinin de psikolojik olup olmadığı kapsamlı şekilde araştırılmalıdır" dedi.

BEL AĞRISI NASIL GEÇER?

Rutinleşen ve geçmeyen bel ağrılarınız için bir uzman doktora başvurulması gerektiğini belirten Seçkin cerrahi müdahale veya ağrı cerrahisi seçenekleri düşünülmeyen hastalarda, bel sağlığının korunması için gün içinde uyulması için gereken kurallar ve egzersizlerin önemini belirtti. İşte onlardan bazıları; Bakılan kişi, cisim ve objeye vücut cephesi tam olarak dönülmelidir. Baş, boyun ve gövde aynı düzlem üstünde olacak şekilde bakılmalıdır. Uzun süre aynı pozisyonda kalınmamalıdır. Oturma ve ayakta kalma süresinin 45 dakikayı geçmemesine özen gösterilmelidir. 45 dakika ayakta kalındıysa 5 dakika kadar oturulmalı, 45 dakika oturulmuşsa 5 dakika kadar ayakta kalınmalıdır. Oturulduğunda bel kavisini destekleyen bir yastık kullanmak alışkanlık haline getirilmelidir. Yerle olan işlerde, yere eğilerek değil çömelerek işlerin yapılmasına özen gösterilmelidir. Yatmak için yaylı ortopedik yatak kullanılmalıdır. Yatarken önce yatağın kenarına gelip oturulmalıdır. Kollardan destek alarak önce yan yatılmalı, sonra sırt üstü dönülmelidir. Yataktan kalkmak istenildiğinde, önce yan yatıp kollardan destek alınmalı ve oturulmalı sonra ayağa kalkılmalıdır. Yan pozisyonda öne doğru bükülerek bacaklar karına doğru çekip yatmak sağlık bakımından en uygun pozisyondur. Bel bölgesi terli kalmaktan ve rüzgardan korunmalıdır. Klima veya hava akımının doğrudan bel bölgesine gelmemesine dikkat edilmelidir.

BEL AĞRISI TEDAVİSİ

Hakan Seçkin hastalığın tedavisi hakkında şu bilgileri verdi; " Bel ağrısı tedavisi, bel ağrısının nedenine, şiddetine, kişinin yaşına ve pek çok özelliğine göre farklı şekilde yapılabilir. Bel ağrısının tedavisinde uzman kontrolünde basit ağrı kesici ilaçlar, kas gevşeticiler kullanılabilir. Ağrıya yönelik girişimsel işlemler de bel ağrısı tedavisinde etkilidir. Bel Ameliyatı; Eğer bel ağrınız bel fıtığı kaynaklı ise uzman doktor yönlendirmesi ile ameliyat olabilirsiniz. Bel fıtığı ameliyatlarındaki amaç fıtıklaşan diskin temizlenmesi ve sinir üzerindeki basıyı mikrocerrahi yöntemle kaldırmaktır. Doç. Dr. Seçkin Medicana Bursa Hastanesinde bu tür şikayetleri olan hastaların tedavileri için her türlü Ağrı Cerrahisi ve mikrocerrahi girişim işlemler konusunda uzman bir ekibin oluşturulduğunu belirtti.

(İHA)