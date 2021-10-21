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Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iki operasyon geçiren kadın, yatalak kaldı - Son Dakika

Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iki operasyon geçiren kadın, yatalak kaldı

21.10.2021 15:37

Adana'da yaşayan Sıdıka Yeşil isimli kadın, bel ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Burada iki operasyon geçirdikten sonra yatalak kalan yaşlı kadın, ayrıca hastanede aç ve susuz bırakıldığı ve darba uğradığı iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Adana'da yaşayan 79 yaşındaki Sıdıka Yeşil isimli vatandaş, belinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hastaneye başvurdu. Belinden iki kez operasyona alınan kadın, bir süre sonra yürüyememeye başladı. Yeşil, ameliyat sırasında doktor hatası olduğunu iddia etti. Yeşil, aç ve susuz bırakılıp darp edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yoğun bakımda kaldığı süreç içinde korkudan sustuğunu söyleyen Yeşil, "Hastaneye yürüyerek girdim, sakat çıktım. Beni bu hale getirdiler. Doktorlar ya beni ayağa kaldıracaklar ya da en ağır cezayı çekecekler" dedi.

Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastaneden yatalak olarak çıktı

BELİNDE KİTLE OLDUĞU SÖYLENDİ

Şiddetli bel ağrısı şikayeti ile 25 Ağustos'ta kentteki özel bir hastaneye giden 7 çocuk annesi Sıdıka Yeşil, muayenede belinde kitle olduğunu öğrendi. Belinden operasyon geçiren Yeşil, Opr. Dr. A.D. tarafından ikinci kez ameliyat edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Yeşil, ayaklarının tutmadığını fark etti. Durumunu soran Yeşil, doktorun kendisine 'Yürürsün, sıkıntı yok' dediğini öne sürdü. Yeşil, tedavi sürecinde ayağa kalkamadığı için günlük ihtiyaçlarını karşılayamadığını, altının bezlendiğini ve tuvaletini yapmaması için hemşireler tarafından aç ve susuz bırakıldığını iddia etti.

Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastaneden yatalak olarak çıktı

"SAKIN ÇOCUKLARINA SÖYLEME"

Hemşirelerden yemek istediğini, 3 gün kendisiyle ilgilenilmediğini ileri süren Yeşil, "Hemşire 'Yat yerine, yemek yersen altını açmak zorunda kalırız. Sana yemek yok' dedi. Su istedim, vermediler. İtekleyip yataktan düşürüp darbettiler. Doktor geldiğinde yoğun bakımda şiddete maruz kaldığımı söyledim. Doktor da bana 'Sakın çocuklarına söyleme. Sana 2 tane tekerlekli sandalye alırız' dedi. Korkudan sustum" diye konuştu.

"YÜRÜYEREK HASTANEYE GİTTİM, SAKAT OLARAK ÇIKTIM"

16 gün yoğun bakımda kötü muameleye maruz kaldığını söyleyen Yeşil, şunları anlattı: "Bana şiddet uygulayan hemşire devamlı, 'Eğer çocuklarına bir şey anlatırsan, seni bu hastanede yok ederim' diyerek tehdit etti. Hemşireler, her eziyeti yapıyor. Cimcikleyip kollarıma vuruyorlardı. Taburcu olduktan sonra darp raporu alıp başka bir hastaneye gittim. Beni muayene eden doktor, ayaklarıma giden sinirlerin ameliyat sırasında kesildiğini söyledi. Artık yürümemin neredeyse imkansız olduğunu öğrendim. Sorumlulardan şikayetçi oldum. Hastaneye yürüyerek girdim, sakat çıktım. Beni bu hale getirdiler. Doktorlar ya beni ayağa kaldıracaklar ya da en ağır cezayı çekecekler.

HASTANE YÖNETİMİNDEN İDDİALARA YANIT

Özel hastanenin yetkililer, Yeşil'in kemik kanseri olduğunu, omurgasındaki kırık nedeniyle ameliyat edildiğini, operasyon sırasında doktor hatası yaşanmadığını söyledi. Yetkililer, Yeşil'in vücudundaki morlukların ise yatak yarasından kaynaklandığını iddia etti.

Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastaneden yatalak olarak çıktı
Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastaneden yatalak olarak çıktı
Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastaneden yatalak olarak çıktı
Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iki operasyon geçiren kadın, yatalak kaldı

Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iki operasyon geçiren kadın, yatalak kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iki operasyon geçiren kadın, yatalak kaldı - Son Dakika
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