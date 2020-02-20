Bel ağrısı ve tedavileri anlatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bel ağrısı ve tedavileri anlatılacak - Son Dakika

Bel ağrısı ve tedavileri anlatılacak

6 saat önce

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından yapılan hasta bilgilendirme toplantılarının devamı olan bel ağrısı ve tedavisi anlatılacak.

Bel ağrısı ve tedavileri anlatılacak, System.String[]

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından yapılan hasta bilgilendirme toplantılarının devamı olan bel ağrısı ve tedavisi anlatılacak.


Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi düzenlenen hasta bilgilendirme toplantıları kapsamında 6'ıncısı düzenlenecek. Halka yönelik ücretsiz olarak 25 Şubat Salı günü saat 13.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde panel düzenlenecek. Panele konuşmacı olarak katılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Prof. Dr Selda Sarıkaya, Bel Ağrısı ve Tedavisi konusunda katılımcılara bilgiler verecek. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Valiliği, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:36 Kaynak: İHA
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