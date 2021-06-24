Üye Girişi
Bel ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Şiddetli bel ağrısı neden olur? Evde bel ağrısına iyi gelen egzersizler ve hareketler - Son Dakika

Bel ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Şiddetli bel ağrısı neden olur? Evde bel ağrısına iyi gelen egzersizler ve hareketler

24.06.2021 17:24
Bel ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Şiddetli bel ağrısı neden olur? Evde bel ağrısına iyi gelen egzersizler ve hareketler, System.String[]

Spor ve egzersiz yaparken aşırı yüklenmeler bel ağrısına sebebiyet vermektedir.

Spor ve egzersiz yaparken aşırı yüklenmeler bel ağrısına sebebiyet vermektedir. Ancak bu, sebeplerden sadece bir tanesi olup birçok farklı komplikasyon bel ve sırt ağrısına neden olmaktadır. Özellikle kilolu ve yaşı ilerlemiş kişilerde bel ağrıları çok daha uzun süreli ve şiddetli hissedilmektedir.

Şiddetli Bel Ağrısına Ne İyi Gelir?

1- Küçük egzersizler: Evde ya da spor salonunda yapılabilecek küçük egzersizler bedenin çok daha esnek olmasını sağlar. Bu da başta bel ağrıları olmak üzere tüm ağrı semptomlarının giderek azalmasını olanaklı hale getirir. Ayak parmaklarına eğilerek dokunma ve kobra duruşu gibi egzersizler sıklıkla tavsiye ediliyor.

2- Masaj: Profesyonel olarak bitki özlü masajlar, bel ağrılarının periyodik aralıklarla azalmasına vesile olur. Haftada bir ya da iki kez yaptırılmasında herhangi bir sakınca bulunmuyor.

3- İstirahat: Şiddetli bel ağrısı çekenler bol bol istirahat etmeli ve vücudunu dinlendirmelidir. Sırt üstü yatmak yerine yüz üstü uzanmaya dikkat edilmelidir.

Evde Bel Ağrısı İçin Egzersizler ve Hareketler

Bel ağrılarının yüzde altmış nedeninin kas kaynaklı olduğunu, alınacak bazı önlemler ve yapılacak bazı egzersizlerle bu ağrıları azaltmanın mümkün olabildiğini vurgulayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Halil Koyuncu,  bel ağrısını gidermede faydalı olabilecek egzersizlerle ilgili bilgiler verdi.

Başta kitap taşıma egzersizi: Hem otururken hem de ayakta 'başta kitap taşıma' egzersizi yapın. Sandalyeye sırtınız ve omzunuz dik şekilde oturun ve başınızın üzerine kitap yerleştirin. Bu şekilde gün içinde birkaç kere 5'er dakika durmaya çalışın. Ayakta da aynı şekilde başınızın üzerine kitap koyup dik durarak omurganın, özellikle belin doğal eğriliğini yeniden kazandırabilirsiniz.

Sırt üstü yatarak bacaklarınızı yukarı kaldırın: Sırt üstü yatarken iki bacağınızı bitişik şekilde uzatın. Sırayla önce bir bacağınızı 10 kez, kalçanızdan yukarı olacak şekilde kaldırın, ardından diğer bacağınızda işlemi tekrarlayın. Sonra her iki bacağınızı bitişik şekilde aynı anda kalçanızdan yukarıda olacak şekilde kaldırın. Bu hareketi sabah akşam 10 kez yapın.

Ellerinizi belinizin altına koyun ve bastırın: Sırt üstü pozisyonda, her iki el açılmış halde, yan yana, el sırtları bele gelecek şekilde, bel ile yer arasına yerleştirin. Belinizi yere doğru ellerinizin üzerine bastırın. Belinizin kasıldığını hissedin. 10'a kadar sayıp sonra gevşetin. Sabah akşam düzenli yaptığınızda karın ve belin kuvvetlenmesine büyük fayda sağlarsınız.

Karnınızın altına yastık koyun: Yüzüstü yatarken, karın altına yastık koyun. Belinizi rahatlatın. Ardından başınızla beraber, boyun ve sırtınızı, belden yukarı doğru hareket ettirin. Kollar duruma göre önde veya yanlarda olabilir. Bu hareketi sabah akşam 10 kez yapın. Yine yüzüstü pozisyonda, karın altında yastık varken, kollar yanlarda olduğu sırada, her iki bacağınızı sırayla 10'ar kez yukarı doğru kaldırın. Böylece, beli ve tüm bedeni taşıyan bacak kasları da çalıştırılmış olur.

Mekik çekin: Sırt üstü yatarken, tam veya yarı pozisyonda mekik hareketi beli esnetirken, karın kaslarının kasılmasını sağlar. Karın kasları, bel ile beraber, gövdenin alt bölümünü oluşturan silindirin ön bölümünü oluşturan kaslardır. Sırt üstü pozisyonda elinizi başınızın altına koyun ve günde en az 10 kere mekik çekin.

Kedi-deve pozisyonu alın: Yüz üstü pozisyonda, diz ve dirsekleriniz üzerinde durun. Gövdenizin arkasını oluşturan omurganızı, kedi-deve pozisyonuna getirerek esnetin. Bu harekette, başlangıç, belden sırta ve boyna doğru olur veya boyundan, sırta ve bele doğru olur. Her gün sabah akşam 10'ar kez düzenli yapın. Bu hareketler, gövdenin hem ön hem de arka kaslarını esnetir.

Bel kaslarını esnetin: Yan yatarken yukarı doğru doğrulun; bu hareketi 10 kez tekrarlayın. Ardından diğer yanınıza yatın ve aynı hareketi yapın. Sonra sırt üstü yatıp iki bacağınızı birden gövdenizin her iki yanına doğru döndürün. Sabah akşam 10 kez düzenli yapın. Böylece bu bölgelerin kaslarını esnetmiş olursunuz.

Bel ve Boyun Ağrılası Nasıl Geçer?

Bel ağrısını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Boyun ağrısını geçirme konusunda da daha detaylı bilgiye aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Bel Ağrısı Neden Olur? Bel Ağrısı Nedenleri

1- Obezite: Obezite başlı başına bir hastalık olarak nitelendirilirken, aynı zamanda belli başlı hastalıkların da nedeni olarak görülüyor. Erkeklerde aşırı yağlanmalar genellikle karın ve çevresinde olur. Bu ise bel ağrısı şeklinde nükseder. Kadınların basen bölgesinde biriken yağlar ise belden çok bacak ağrısına neden olmaktadır.

2- Sigara: Sigara sadece ağız, diş ve akciğer sağlığını tehdit eden bir hastalık değildir. Bununla birlikte bel ağrılarının neredeyse yüzde otuzluk kısmı bu zararlı alışkanlığın sürdürülmesi ile ortaya çıkar. Yaşı ilerlemiş kişilerin sigarayı bırakıp çok daha sağlıklı ve düzenli beslenmeye özen göstermeleri gerekiyor.

3- Ağır kaldırma: Spora yeni başlamış kişiler profesyonel eğitmenlerin gözetiminde çalışmalıdır. Fazla ağırlık kaldırmak bel ağrılarını tetikler. Bununla birlikte yetişkinlerin ağır yükleri (market poşetleri vs) kaldırması, merdiven inip çıkarman bel kaymasına neden olabilir. Bel kayması ise çok şiddetli ağrıların bel ve çevresinde ortaya çıkmasında etkin rol oynamaktadır.

4- Hareketsiz yaşam: Vücudu esnek tutmak için her zaman için hareket etmek şarttır. Hareketsiz bir yaşam tarzını benimseyen, bilgisayar başında saatlerce vakit geçiren kişilerde duruş bozuklukları ortaya çıkar. Duruş bozuklukları ise omuru zedeler. Sadece estetik açıdan değil fiziksel açıdan zorlanmayla bel ağrıları başlar.

Sırt ve Bel Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bel ağrısını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Sırt ağrısına ne iyi gelir sorusu için de daha detaylı bilgiye aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Bel Ağrısı Çeşitleri Nelerdir?

Bel ağrısı çeşitleri tıpkı faranşit hastalığında olduğu gibi "akut" ve "kronik" adlarıyla ikiye ayrılmaktadır. Her birinin farklı bir tanısı ve belirtileri bulunmaktadır. Yine aynı şekilde farklı nedenlerden kaynaklı bu ağrıların süreleri hastanın kilosuna, yaşına ve genetik özelliklerine bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.

1- Akut Bel Ağrısı: Kısa süreli bel ağrılarına verilen genel isimdir. 4 ile 6 hafta arasında süresi mevcuttur. Spor ve egzersiz yaparken kaslarını fazla zorlayan kişilerde daha çok görülür. Post-travmatik olmayan ufak tefek kazalarda da akut bel ağrısı teşhisi konulmaktadır.

2- Kronik Bel Ağrısı: Artık tamamen yerleşmiş, herhangi bir ekstra dayanmayan ağrılardır. Kronikleşmiş bel ağrıları elli yaş üstü kişilerde ve kilo problemi yaşayan insanlarda sıklıkla görülür.

Bel Ağrısı Belirtileri

1- Belli başlı hareketlerde zorlanma: Bel ağrıları şiddetlendikçe bireyler başta yürümek, merdiven inip çıkmak olmak üzere belli başlı hareketleri yapmakta zorlanır.

2- Bacak ağrısı: Bel ağrıları sabit değil gezgin ağrılardır. Aynı zamanda vücudun bir yerinde görülen semptomlar rahatlıkla başka uzuvlara sıçrayabilir. Bazı hastalarda bel ağrısından önce bacak kaslarında ağrı gözlemlenebilir. Erken müdahale edilirse hasta akut seviyeye çıkmadan iyileşme sürecine girer.

3- İdrar kaçırma: Kronik bel ağrılarında vücutta duruş bozuklukları ve bükülmeler ortaya çıkar. Hapşırırken ya da ani hareketlerde idrar kaçırma belirtileri ortaya çıkabilir. Özellikle yaşlı kişilerde ortaya çıkan bir durumdur.

Not:  Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka bir doktora başvurunuz.

Bel ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Şiddetli bel ağrısı neden olur? Evde bel ağrısına iyi gelen egzersizler ve hareketler

Rehabilitasyon, Bitki, Masaj, Akut, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bel ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Şiddetli bel ağrısı neden olur? Evde bel ağrısına iyi gelen egzersizler ve hareketler - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var 18:04 Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar 17:33 Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti 17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama 17:14 Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem 17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem Gamze Pala davasında, katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi 17:04 Gamze Pala davasında, katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 15:29 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
18:43
Gözü dönmüş sapık, evine girdiği 78 yaşındaki kadına tecavüz etti Gözü dönmüş sapık, evine girdiği 78 yaşındaki kadına tecavüz etti         
17:45
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu         
17:16
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı         
17:12
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de         
17:05
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi         
14:46
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız         
14:34
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 18:55:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bel ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Şiddetli bel ağrısı neden olur? Evde bel ağrısına iyi gelen egzersizler ve hareketler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement