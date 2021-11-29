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'Bel, boyun ve sırt fıtık tedavileri aksatılmamalı' - Son Dakika

'Bel, boyun ve sırt fıtık tedavileri aksatılmamalı'

29.11.2021 14:42
'Bel, boyun ve sırt fıtık tedavileri aksatılmamalı'

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, yürüme zorluğu, ellerde ve kollarda güçsüzlük, bu bölgelerde uyuşma, ağrı gibi belirtiler verebilen bel, boyun, sırt fıtık ve kireçlenme tedavilerinin aksatılmaması gerektiğini söyledi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, yürüme zorluğu, ellerde ve kollarda güçsüzlük, bu bölgelerde uyuşma, ağrı gibi belirtiler verebilen bel, boyun, sırt fıtık ve kireçlenme tedavilerinin aksatılmaması gerektiğini söyledi.

Hareketsizlik, masa ve bilgisayar başında geçirilen zaman, obezite, sporcu yaralanmaları, kalıtımsal etkiler, eklemlerin aşırı kullanımı, yaş gibi faktörlerin bel, boyun ve sırt bölgelerinde zamanla fıtık ve kireçlenme sorunlarının ortaya çıkmasına neden olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, tedavi edilmeyen, geciktirilen bu ve bunun gibi sağlık sorunların kişide daha ağır sorunlar ortaya çıkarabileceğine dikkat çekti.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Yürüme zorluğu, ellerde ve kollarda güçsüzlük, bu bölgelerde uyuşma, ağrı gibi belirtiler verebilen bel, boyun, sırt fıtık ve kireçlenme gibi sağlık sorunlarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Opr. Dr. Ahmet Karkucak, "Omurga cerrahisi, servikal omurga yani boyun sırt bölgesi, entol omurga ve lomber bölge dediğimiz yani bel bölgesi olmak üzere üç ayrı bölgeye ayrılmaktadır. Alt tarafta da sakrum ve koksiks bölgemiz var. Servikal disk fıtıkları sebepten travmalar yani boyun fıtıkları, boyun kırıkları, boyunda daralmalar, sırt bölgesinde fıtıklar, sırt bölgesinde kırıklar, torakal bölge, lomber bölgede yine kırıklar daralma ve fıtıklar bunların hepsi omurga cerrahisine giriyor" dedi.

"TEDAVİ SÜRECİ ZOR DEĞİL"

Tedavisi hakkında bilgi veren Karkucak, "Omurga cerrahisinde klinik önemli hastanın kliniğe göre bir örnek verecek olursak, servikal dar kanalda yürüme zorluğu, ellerde, kollarda güçsüzlük, uyuşma, zayıflama şeklinde başlayabiliyor. Hasta tetkik edildiğinde filmi çekilip yani MR'ları çekilir muayenesi yapıldığında tanı konulduğu süreçte cerrahi tedavisi yapılır. Cerrahi tedavisi zor bir tedavi süreci değildir. Yürümede zorlanma ve spastiste dediğimiz kasılma klinik verebilir. Burada da cerrahi tedavi ön plandadır. Lomber bölgenin bel bölgesine fıtıkları nispeten boyun ve sırt bölgesine göre daha sık görülmekle beraber az klinik veren çünkü köklerin artık omurilikten ayrılıp vücuda dağıldığı alandır. Etkilediği köke göre radiküler bulgu verebilir. İşte bacağın arka yüzünde ağrı yan yüzünde ağrı gibi uyuşma gibi klinik verilebilir. 'kauda equine' sendromu dediğimiz bu sinirlerin tam dağılım noktasında bir basınç durumunda idrar, büyük abdest kaçırma veya yapamama gibi klinik verebilir. Bu tür acil durumlar cerrahi gerektiren durumlardır. Omurga daralma servikal torakal daralma ve kayma olabilir. Halk arasında daralma denilen kireçlenme durumunda cerrahi tedavisi etkili bir şekilde yapılmaktadır" diye konuştu.

(İHA)

'Bel, boyun ve sırt fıtık tedavileri aksatılmamalı'

Büyük Anadolu, Obezite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bel, boyun ve sırt fıtık tedavileri aksatılmamalı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Bel, boyun ve sırt fıtık tedavileri aksatılmamalı' - Son Dakika
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