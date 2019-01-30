Bel Fıtığı Ağrsını Geçiren İki Doğal Formül

Sırt ağrılarından şikayetçi misiniz?
Sırt ağrısının pek çok farklı nedeni olabilir. Stres ve yorgunluk sırt ağrısına yol açabilir. Dinlenmek ve masaj yaptırmak sırt ağrılarından kurtulmanın en iyi iki yöntemidir. Sırt ağrınız bu yöntemlerle geçmiyor ise bel fıtığı gibi daha ciddi bir rahatsızlıktan şüphelenilmelidir.
Omurgamız, omur denilen, üst üste binen kemiklerden oluşan bir yapıdır. Omurlar arasında tampon görevi gören kıkırdaksı diskler bulunur. Bu diskler yürüme, dönme veya eşya kaldırma esnasında oluşabilecek şoklara karşı omurları korur. Bu kıkırdak dokunun yırtılarak kalçaya veya bacağa giden sinirlere baskı yapması ile bel fıtığı oluşur.
Ağır kaldırma, uzun süre oturarak çalışma, obezite, egzersiz yapmamak bel fıtığının oluşmasına neden olan faktörlerdir.
Bel fıtığı en çok belin alt kısmı, kalça, ve baldırlarda ağrı olarak hissedilir. Bazen ağrı ayağa kadar inebilir. Özellikle öksürme veya hapşırma gibi vücudu ansızın sarsan hareketlerde ağrı oluşur. Bel fıtığı aynı zamanda etki alan sinirin bulunduğu bölgelerde uyuşukluk ve karıncalanma yapabilir. Eğer bel fıtığından şüpheleniyorsanız en kısa zamanda bir uzmana görünmenizi öneririz. Doktorunuz teşhis sonrası size en uygun tedaviyi önerecektir. Bel fıtığı çoğu zaman ameliyata gerek kalmadan, sadece ilaç, dinlenme ve fizik tedavi yöntemleri ile tedavi edilir. İsterseniz bel ağrınızı azaltacak ev reçetelerine hep birlikte göz atalım. 1. Söğüt
kabuğu çayı
2. Kırmızı biber kompresi