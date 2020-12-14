Bel fıtığı, tam kapalı ameliyat tekniği ile kısa sürede çözülüyor - Son Dakika

Bel fıtığı, tam kapalı ameliyat tekniği ile kısa sürede çözülüyor

14.12.2020 11:39
Bel fıtığı, tam kapalı ameliyat tekniği ile kısa sürede çözülüyor, System.String[]

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu'na bağlı, Bayındır Söğütözü Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr.

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu'na bağlı, Bayındır Söğütözü Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları, cerrahi uygulama gerektiren fıtıkların yüzde 90'ının tam kapalı bel fıtığı tekniği ile kısa sürede çözülebileceğini belirtti.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karaeminoğulları, bel fıtığında tek çarenin açık bel fıtığı ameliyatının olmadığını, geleneksel ameliyatlara kıyasla yapışıklık ve enfeksiyon riskini en aza indiren, ağrısız ve acısız tam kapalı bel fıtığı ameliyatı ile hastaların 45 dakika süren operasyon sonrası aynı gün ayağa kalkıp yeniden yürüyebildiğini kaydetti.

Bel fıtığının cerrahi tedavisindeki amacın, diskin fıtıklaştığı parçasının çıkarılması olduğunu belirten Karaeminoğulları, "Klasik ve mikroskopik cerrahide fıtığa ulaşmak için kas, kemik ve bağ dokularına bir miktar hasar verilebiliyor. Mikroskopik cerrahi ile oldukça iyi sonuçlar alınsa da ameliyat sonrası dönemde uzun iyileşme dönemi, omurilikte yapışıklıklar, fıtığın tekrarlaması, ileride gelişebilecek bel kayması ve enfeksiyon gibi problemler, bu zarar verilen dokulardan kaynaklanıyor. Bu sorunların en aza indirildiği yöntem olarak da karşımıza tam kapalı bel fıtığı ameliyatı çıkıyor. Bu yöntem, bel fıtığı ağrılarından kurtulamayan, enfeksiyon ve yapışıklık riski bulunan açık ameliyatlardan korkan hastalarımız için adeta bir umut ışığı." ifadelerini kulandı.

Karaeminoğulları, bel fıtığı hastalarında tam kapalı bel fıtığı ameliyatının, açık ameliyatlara göre çok daha avantajlı ve kolay olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Tam kapalı bel fıtığı ameliyatlarında omurgada bulunan doğal boşluklar kullanılarak işlem yapıldığından klasik cerrahiden farklı olarak kas, kemik ve bağ dokularına zarar verilmiyor ve kanama olmuyor. Bu yüzden bel fıtığı cerrahisi sonrası gelişen problemler büyük oranda azalıyor. Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı, cerrahi uygulama gerektiren fıtıkların yüzde 90'ında uygulanabiliyor. Kireçlenmenin belirgin olmadığı ve dar kanalı olmayan hastalar, bu ameliyat için uygun grupta yer alıyor. Klasik cerrahinin zorlu olduğu çok kilolu hastalar ve genel sağlık durumu bozuk hastalarda da bu teknik kolaylıkla ve güvenli olarak uygulanabiliyor."

Amerika, Almanya ve Kore'de yıllardır başarı ile uygulanıyor

Günümüzün yaygın sağlık problemlerinden birisi de bel fıtığı, genç yaşlı fark etmeksizin her yaş kesiminde ortaya çıkabilen bu rahatsızlık günlük aktiviteler esnasında zorlayıcı olabiliyor.

Bel fıtığı tedavisinde kullanılan yenilikçi cerrahi yöntem olan tam kapalı bel fıtığı ameliyatı tüm şikayetleri ortadan kaldırıyor. Amerika, Almanya ve Kore'de yıllardır başarı ile uygulanan tam kapalı bel fıtığı ameliyatında, diğer açık ameliyat uygulamalarının aksine omurgaya giriş sırttan değil, vücudun yan tarafından yapılıyor.

Sadece 0,5 cm'lik bir kesi ile yapılan kapalı ameliyat sırasında vücudun doğal anatomik boşluklarından kamera ile ilerlenerek problemli disk saptanıyor.

Sağlıksız disk, Indigo Carmin adı verilen özel bir boya ile işaretleniyor. Böylece sağlıklı disk korunmuş oluyor. Hiçbir dokuya zarar vermeden yapılan ameliyat, enfeksiyon ve yapışıklık gibi sorunlarla karşılaşma riskini de en aza indiriyor.

Türkiye İş Bankası, Ortopedi Bölümü, Söğütözü, Bayındır, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bel fıtığı, tam kapalı ameliyat tekniği ile kısa sürede çözülüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Tilkinin ağzından otomobilinin anahtarını 'sucukla' kurtardı! Eğlenceli anlar kamerada Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı 12 bin yıllık Dipsiz Gölü tarumar eden defineciler şimdi de kentin tarihi alanlarına zarar veriyor
Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı         
11:26
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı         
11:02
MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı         
10:42
Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti         
10:18
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir         
09:25
Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu         
09:11
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi         
08:22
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak         
08:16
ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye 2 yıldan fazla hapis cezası ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye 2 yıldan fazla hapis cezası         
07:56
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 11:48:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bel fıtığı, tam kapalı ameliyat tekniği ile kısa sürede çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei