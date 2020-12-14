Bel fıtığı, tam kapalı ameliyat tekniği ile kısa sürede çözülüyor

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu'na bağlı, Bayındır Söğütözü Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları, cerrahi uygulama gerektiren fıtıkların yüzde 90'ının tam kapalı bel fıtığı tekniği ile kısa sürede çözülebileceğini belirtti.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karaeminoğulları, bel fıtığında tek çarenin açık bel fıtığı ameliyatının olmadığını, geleneksel ameliyatlara kıyasla yapışıklık ve enfeksiyon riskini en aza indiren, ağrısız ve acısız tam kapalı bel fıtığı ameliyatı ile hastaların 45 dakika süren operasyon sonrası aynı gün ayağa kalkıp yeniden yürüyebildiğini kaydetti.

Bel fıtığının cerrahi tedavisindeki amacın, diskin fıtıklaştığı parçasının çıkarılması olduğunu belirten Karaeminoğulları, "Klasik ve mikroskopik cerrahide fıtığa ulaşmak için kas, kemik ve bağ dokularına bir miktar hasar verilebiliyor. Mikroskopik cerrahi ile oldukça iyi sonuçlar alınsa da ameliyat sonrası dönemde uzun iyileşme dönemi, omurilikte yapışıklıklar, fıtığın tekrarlaması, ileride gelişebilecek bel kayması ve enfeksiyon gibi problemler, bu zarar verilen dokulardan kaynaklanıyor. Bu sorunların en aza indirildiği yöntem olarak da karşımıza tam kapalı bel fıtığı ameliyatı çıkıyor. Bu yöntem, bel fıtığı ağrılarından kurtulamayan, enfeksiyon ve yapışıklık riski bulunan açık ameliyatlardan korkan hastalarımız için adeta bir umut ışığı." ifadelerini kulandı.

Karaeminoğulları, bel fıtığı hastalarında tam kapalı bel fıtığı ameliyatının, açık ameliyatlara göre çok daha avantajlı ve kolay olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Tam kapalı bel fıtığı ameliyatlarında omurgada bulunan doğal boşluklar kullanılarak işlem yapıldığından klasik cerrahiden farklı olarak kas, kemik ve bağ dokularına zarar verilmiyor ve kanama olmuyor. Bu yüzden bel fıtığı cerrahisi sonrası gelişen problemler büyük oranda azalıyor. Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı, cerrahi uygulama gerektiren fıtıkların yüzde 90'ında uygulanabiliyor. Kireçlenmenin belirgin olmadığı ve dar kanalı olmayan hastalar, bu ameliyat için uygun grupta yer alıyor. Klasik cerrahinin zorlu olduğu çok kilolu hastalar ve genel sağlık durumu bozuk hastalarda da bu teknik kolaylıkla ve güvenli olarak uygulanabiliyor."

Amerika, Almanya ve Kore'de yıllardır başarı ile uygulanıyor

Günümüzün yaygın sağlık problemlerinden birisi de bel fıtığı, genç yaşlı fark etmeksizin her yaş kesiminde ortaya çıkabilen bu rahatsızlık günlük aktiviteler esnasında zorlayıcı olabiliyor.

Bel fıtığı tedavisinde kullanılan yenilikçi cerrahi yöntem olan tam kapalı bel fıtığı ameliyatı tüm şikayetleri ortadan kaldırıyor. Amerika, Almanya ve Kore'de yıllardır başarı ile uygulanan tam kapalı bel fıtığı ameliyatında, diğer açık ameliyat uygulamalarının aksine omurgaya giriş sırttan değil, vücudun yan tarafından yapılıyor.

Sadece 0,5 cm'lik bir kesi ile yapılan kapalı ameliyat sırasında vücudun doğal anatomik boşluklarından kamera ile ilerlenerek problemli disk saptanıyor.

Sağlıksız disk, Indigo Carmin adı verilen özel bir boya ile işaretleniyor. Böylece sağlıklı disk korunmuş oluyor. Hiçbir dokuya zarar vermeden yapılan ameliyat, enfeksiyon ve yapışıklık gibi sorunlarla karşılaşma riskini de en aza indiriyor.