Bel Fıtığına Ameliyatsız Çözüm

Uzman refleksolog Serpil Bihir, bel fıtığı nedir?

Vücudumuzda yaşadığımız bel ağrıları her zaman fıtık anlamına gelmeyebilir. Fakat bu ağrıları takip altına alarak doktor kontrolünde teşhis ve tanı konulduktan sonraki süreçte çözümler bulabilir hatta ameliyatsız bel fıtığınızdan kurtulabilirsiniz.

Uzman refleksologSerpil BİHİR, bel fıtığı nasıl meydana gelir?

Bel fıtığının belirtileri;

Asıl sebeplerinden biri stres olmakla beraber, bilinçsiz ağır kaldırmalar, ters hareketler, aşırı kilo alımı, toplumda çok yaygın olarak gördüğümüz ve sonucunda da bel ağrıları, ani tutulmalar, bitmeyen ağrı şikayetleri, hareket edememe gibi durumlar yaşam sürecini olumsuz yönde etkileyen belirtilerdir. Atak şeklinde olan bu ağrılar doğru tedavi sürecinde iyileştirilebilirken, bu süreçte uzun zaman zarfı sonunda tedavi gören kişilerde etki görmeyip kalıcı hal alabiliyor.

Sayın BİHİR, bel fıtığı olduğumuzu nasıl anlarız?

Bel fıtığında, bel ağrısı dışında, fıtıklaşan diskte hareket halindeyken sinirlere yaptığı bası sonucunda kalçaya ve bacağa vuran ağrılar mevcuttur. Bacak arkasında ve kalçada kasılmalar yaşanır, bu ağrı şikayetleri ayak ve ayak parmaklarda uyuşmalara kadar ilerleyebilir. Kişi bu hissiyatlarla fark edebilir.

Bizler ise, merkezimize gelen hastalarımızda ayaklardan bakarak ve belirli basılar vererek yaptığımız ön tespitlerde, hastanın tepkisi ve ayaktaki sinir uçlarının bize gösterdiği yollarla ilgili bölgede fıtık, düzleşme, kireçleme gibi durumlarla fıtık tespiti yapılır.

Uzman Refleksolog Serpil BİHİR, refleksoloji ile bel fıtığına etki ve uygulama nasıl olmaktadır?

Bel fıtığı erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülmekle beraber, yaşamı olumsuz yönde etkileyen fiziksel ve ortopedik bir rahatsızlıktır. Refleksoloji ile uzmanların uygulama ve yönlendirmeleriyle iyi sonuçlara ulaşılmaktadır.

Refleksolojinin fıtıklarda gerilen ve sıkışan sinirlerin gevşetilmesi ve sıvı dengesini sağlamak için uygulamaya başlanır. Bel fıtığının oluşumunun şikayetlerini en aza indirmek için verilen uyarılar ilk seanların akabinde rahatlama, gevşeme, stresten uzak kalmayla beraber yaşam kalitesini artırarak sonuca ulaşılır. En az 15, en fazla 30 seans süresinde fıtıkta oluşan sinir sıkışmaları gevşetiliyor ve ağrılar azaltılıp fıtıklaşan bölge şikayetleri en aza indirilir..

Sağlıklı bir yaşam sürebilmek adına refleksolojiyi seçin..