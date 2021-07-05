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Bel fıtığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Bel fıtığı neden olur? Evde bel fıtığı ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler - Son Dakika

Bel fıtığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Bel fıtığı neden olur? Evde bel fıtığı ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler

05.07.2021 18:41
Bel fıtığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Bel fıtığı neden olur? Evde bel fıtığı ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler, System.String[]

İnsan vücudunda omurganın bel kısmı toplamda beş adet omur ve diskten oluşur.

İnsan vücudunda omurganın bel kısmı toplamda beş adet omur ve diskten oluşur. Bu oluşum insan vücudunda vücut ağırlığını en fazla taşıyan yerdir.

Omurlar doğrudan omuriliği sarmalayarak herhangi bir hasar görmesini engeller. Bel fıtığı ise omurları arasındaki kıkırdağın bazı nedenlerden dolayı zorlanması, yerinden kayarak yırtılması ile meydana gelir. Bu durumlar oluşurken kıkırdak yapıdaki doku üzerinde yer alan sinirler sıkışır ve bel fıtığı meydana gelir. Bel fıtığının oluşmasında pek çok neden söz konusudur. Herkesçe bilindiği gibi bel fıtığı en çok ağır kaldırma ve beli zorlama gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkar.

Bel Fıtığına Ne İyi Gelir? Evde Bel Fıtığı Ağrısına İyi Gelen Doğal ve Bitkisel Çözümler

Papatya çayı: Papatya çayı, kasları gevşetebileceği için bel ağrılarına yardımcı olabilir. Bunun için sıcak bir su birkaç yaprak papatya eklemek yeterli olabilir.

Rezene çayı: Yatıştırıcı etkisi olan rezene çayı da bel fıtığı nedeniyle oluşan ağrılara karşı tercih edilebilir.

Defne yaprağı: Bel fıtığı ağrılarına karşı defne yaprağı da kullanılabilir. Sıcak suya eklenerek tüketilebilir.

Soğuk uygulaması: Soğuk su uygulaması da çok yararlıdır. Özellikle ilk 48 saatte buz koymak akut iltihaplanmayı gerileteceği gibi ağrıyı da azaltacaktır. Uygulanışında ise birkaç nüans vardır. Cilde zarar vermemek için bir havlu üstünden buz koyma işlemini yapmak gereklidir. Uygulama 20 dakikayı geçmemesi önerilmektedir. Soğuk uygulamanın dışında germe, kuvvetlendirme gibi egzersizler uygulanabilir.

Ayağa Vuran Bel Fıtığı Ağrısı Nasıl Geçer?

Ayağa ve bacağa kadar yayılan bel fıtığı ağrısının günlük yaşam hareketlerini engelleyecek derece artması durumunda mutlaka uzmana başvurulmalı.

Boyun ve Bel Fıtığına Ne İyi Gelir?

Bel fıtığı ağrılarını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Boyun fıtığı ağrılarını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Bel Fıtığının Nedenleri

Bel fıtığının ana nedeni bel yapısında bulunan diskin dış kısmında yer alan halkada zayıflama ya da yırtılma olmasından kaynaklanır. Özellikle bazı nedenler doğrudan disk zayıflamasına neden olmaktadır.

Bu nedenler;

İlerleyen yaş ve vücutta meydana gelen dejenerasyon durumu,

Aşırı kilolu olmak ve vücut ağırlığının her geçen gün artması,

Çok ağır bir yük taşıyarak bel kısmında yaratılan ani gerilmeler.

Bu durumlar nedeniyle kişilerde bel fıtığı meydana gelir.

Bel Fıtığının Belirtileri

Bel fıtığının en fazla kendisini gösterdiği belirti genellikle ağrıdır. Bu ağrılar en fazla kalça, bacak ve ayak kısımlarında görülür. Ayrıca ağrılar zamanla yayılan ağrı haline dönüşür. Ayrıca bel fıtığı rahatsızlığının farklı belirtileri de mevcuttur. Bu belirtiler;

Kaslarda meydana gelen güçsüzlük,

Hareket ederken ve bir eşya kaldırırken zorlanma,

Özellikle erkeklerde iktidarsızlık,

Denge halinde duramama,

İdrarı tutamama,

Sürekli otururken ve yürürken zorluk yaşama,

Bacaklardan başlayan ve ayaklara kadar uzanan ağrılar,

Sürekli bel ağrısı,

Bacak ve ayak kısımlarında yaşanan karıncalanmalar,

Kemiklerde ağrı,

Çabuk yorulma, bitkin düşme hali.

Bel Fıtığında Tanı Nasıl Koyulur?

Bel fıtığı teşhisini koymak için öncelikle bir doktor muayenesine gerek duyulur. Genellikle doktor teşhisinden önce hastanın öyküsü dinlenilir. Ayrıca doktor fizik muayene de teşhis için önemlidir. Hastanın kas refleksleri ile kas gücünü görmek için doktorlar genellikle nörolojik muayene yapabilir.

Fizik muayeneden sonra çoğunlukla fıtığı belirlemek için röntgen, MR, BT ya da CT taraması yapılır. Bu taramalar ile yüksek çözünürlükte tanı daha kolay koyulabilir. Ayrıca bu tanı yöntemleri sayesinde fıtık nedeninden dolayı oluşan omurilik ya da sinir basısı kolaylıkla tespit edilir.

Bel Fıtığında Cerrahi Yöntemler Gerekli midir?

Bel fıtığında teşhis konulan bir hasta için cerrahi müdahale her zaman gerekmez. Bazı durumlarda doktor kısa süreli istirahat ya da ağrıya neden olan durumu azaltmak için anti-inflamatuar ilaçlar önerebilir. Ayrıca pek çok doktor bel fıtığı için fizik tedavi, egzersiz ve epidural steroid enjeksiyonları da önermektedir.

Bel ağrısı için 2 gün istirahat gerekli olurken çoğunlukla bel fıtığı için 1 haftadan uzun süre istirahat doktorlar tarafından önerilmez. Çünkü sürekli yatar durumda kalma halinde kişilerin eklemlerinde sertlik ve kas güçsüzlüğü yaşanmaktadır.

Bel Fıtığında Cerrahi Müdahale

Bel fıtığı için en fazla tercih edilen yöntem diskektomi ya da kısmi diskektomi adıyla bilinir. Bu cerrahi müdahalede fıtıklaşmış diskin belirli bir bölümü çıkartılır. Fıtıklaşmış disk, cerrahi müdahale sırasında özel disk tutucular yardımıyla çıkartılır. Bel kısmında yer alan sinirlere bası yapan tüm disk parçası çıkartılır. Bu işlem sonrasında ise sinirdeki tahriş durumu kısa zamanda iyileşme gösterir.

Günümüzde sağlık sektörünün gelişmesi ile beraber bu cerrahi müdahalelerin her biri endoskop ya da mikroskop yardımıyla küçük cerrahi kesiler ile yapılmaktadır. Genellikle bel fıtığında cerrahi müdahale fıtığın ilerlediği zamanlarda ve evrelerde gerekli görülmektedir.

Not:  Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Bel fıtığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Bel fıtığı neden olur? Evde bel fıtığı ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler

Bel Fıtığı, Ağrı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bel fıtığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Bel fıtığı neden olur? Evde bel fıtığı ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler - Son Dakika Magazin


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