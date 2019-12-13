Bel fıtığından spor yaparak kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bel fıtığından spor yaparak kurtuldu - Son Dakika

Bel fıtığından spor yaparak kurtuldu

6 saat önce

Bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan 39 yaşındaki Emine Arslan, hastalığını spor yaparak yendi.

Bel fıtığından spor yaparak kurtuldu, System.String[]

Bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan 39 yaşındaki Emine Arslan, hastalığını spor yaparak yendi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 yıldır bel fıtığı, düzleşmesi ve kayması rahatsızlığı olan Emine Arslan'a doktoru hastalıktan kurtulması için ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Ameliyat dışında başka bir çözüm yolu olabileceği düşüncesiyle spor yapmaya karar veren Arslan, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezindeki spor salonuna başvurdu.

Spor eğitmeni Ayşe Aydın, Arslan'a uygun bir egzersiz program hazırladı. Arslan, hem fizik tedaviye gitti hem de haftanın üç günü spor yaparak, 3 ayda hastalığından kurtuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, 2 yıldır ağrılarının yanında sağ ayağındaki uyuşukluk nedeniyle de yürüyemediğini belirtti.

Belindeki rahatsızlığından dolayı ayakta duramadığı için kortizon iğnesi yaptırdığını anlatan Arslan, "Doktor ameliyattan başka çarem olmadığını söyledi. Ameliyat istemediğim için spora başvurdum. İlk günler zor geldiği için spor hocamın dediğini yapmadan kaçıyordum. Sonra onun desteğiyle hem verdiği beslenme programına uydum hem de spora devam ettim. Şimdi çok iyiyim. Doktor filmlerimi gördü ve ameliyata ihtiyaç kalmadığını söyledi. Hastalığımı yendiğim içim çok mutluyum. Ağrı ve sızıdan aileme zaman ayıramıyordum. İşlerim hep yarım kalıyordu. İyileştim ve düzenli bir hayatım oldu. Artık eşim ve çocuklarımla ilgilenebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Arslan, bel fıtığı rahatsızlığı yaşayanlara spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Bağcılar Belediyesi, Emine Arslan, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden
3 dünya şampiyonu 3 farklı hayat Kendilerine 'Ninja Kaplumbağalar' diyen hırsızlar suçüstü yakalandı "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
18:10 Zonguldak kaçak ocakta ölen afgan gencin cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika
18:10 SETA'da "İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları" paneli - Son Dakika
18:09 Bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
18:08 'Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?' (2) - Son Dakika
18:08 Hatay'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 18:14:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bel fıtığından spor yaparak kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]