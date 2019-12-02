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Bel kuşağında uyuşturucu çıktı

6 saat önce

VAN Ferit Melen Havalimanı'na otomobiliyle gelen İ.A., beline taktığı özel yapım kuşakta 1 kilo 336 gram afyon sakızı ile yakalandı.

Bel kuşağında uyuşturucu çıktı, System.String[]

VAN Ferit Melen Havalimanı'na otomobiliyle gelen İ.A., beline taktığı özel yapım kuşakta 1 kilo 336 gram afyon sakızı ile yakalandı. Gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, havalimanı girişinde durdurdukları otomobilin sürücüsü İ.A.'nın hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine sürücünün üst araması yapıldı. Aramada şüphelinin beline sardığı, özel hazırlanmış kuşakta 1 kilo 336 gram Afyon sakızı bulundu. Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Ferit Melen, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:16 Kaynak: DHA
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