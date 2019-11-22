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Bel kuşağındaki uyuşturucuya tutuklama

6 saat önce

DENİZLİ'de, beline taktığı özel yapım kuşakta uyuşturucu taşıyan A.A., otogarda yakalandı.

Bel kuşağındaki uyuşturucuya tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'de, beline taktığı özel yapım kuşakta uyuşturucu taşıyan A.A., otogarda yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, başka şehirden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, çarşamba günü, Otobüs Terminali'nde A.A. adlı şüpheliyi takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda durdurulan A.A.'nın yapılan üst aramasında, uyuşturucuyu, beline taktığı özel yapım kuşakta taşıdığı ortaya çıktı. Kuşağın içinde 575 gram metamfetamin, 335 gram reçine esrar ve 135 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:35 Kaynak: DHA
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