Bel ve göğüs ağrısından hastaneye gitti, korona virüs olduğunu öğrendi - Son Dakika

Bel ve göğüs ağrısından hastaneye gitti, korona virüs olduğunu öğrendi
08.11.2020 09:13
Orhaneli AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan, göğüs ve bel ağrısı için gittiği hastanede Covid 19 olduğunu öğrendiBaşkan Ramazan Turhan, göğüs ve bel ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti.
Orhaneli AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan, göğüs ve bel ağrısı için gittiği hastanede Covid 19 olduğunu öğrendi
Başkan Ramazan Turhan, göğüs ve bel ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan test sonucu korona virüse yakalandığını öğrendi. Turhan, sosyal medya sayfasından, "Covid 19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi olduğundan dolayı tedavime evimde devam edeceğim. Sağlık çalışanlarımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - BURSA
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