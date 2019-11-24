Son Dakika Haberleri: Belarus'a yük götüren tırın dorsesi sınır kapısına yaklaşırken yandı
Son Dakika Güncel Belarus'a yük götüren tırın dorsesi sınır kapısına yaklaşırken yandı - Son Dakika

Belarus'a yük götüren tırın dorsesi sınır kapısına yaklaşırken yandı

6 saat önce

Edirne'de seyir halindeyken alevlerin sardığı tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de seyir halindeyken alevlerin sardığı tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Belarus'a radyatör ve sucuk bağırsağı götürmek üzere İstanbul'dan yola çıkan Mehmet Akkoyun idaresindeki tırın 34 BZK 661 plakalı dorsesi, Kapıkule Sınır Kapısı'na 40 kilometre kala otobanda yanmaya başladı.

Aracı yol kenarına park eden Akkoyun, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda önlem aldı, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası brandası tamamen kül olan dorse kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Akkoyun, yangının çıkış sebebini bilmediğini ifade etti.

Aniden başlayan yangının kısa sürede büyüdüğünü belirten Akkoyun, "Ne attılarsa attılar çadıra. İçinde adam mı vardı bilmiyorum ki bir anda oldu, yandı işte." dedi.

Belarus'a yük götüren tırın dorsesi sınır kapısına yaklaşırken yandı

Belarus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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