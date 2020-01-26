Belarus Ankara Büyükelçiliğinden KATSO'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Belarus Ankara Büyükelçiliğinden KATSO'ya ziyaret - Son Dakika Ekonomi

Belarus Ankara Büyükelçiliğinden KATSO'ya ziyaret

6 saat önce

Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tezcan Biçicioğlu'nu ziyaret etti.

Belarus Ankara Büyükelçiliğinden KATSO'ya ziyaret, System.String[]

Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tezcan Biçicioğlu'nu ziyaret etti.


Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ve beraberindeki heyet, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tezcan Biçicioğlu ve Yönetim Kurulu üyelerimize ziyarette bulundu.


Belarus Cumhuriyeti'nin ekonomik potansiyeli hakkında sunum yapan heyete, Genel Sekreter Yardımcısı Adil Levent Baş tarafından Kastamonu'daki yatırım imkanları, gelişmiş sektörler ile ilgili bilgiler verildi.


Biçicioğlu, Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ve beraberindeki heyete odayı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KASTAMONU

Kastamonu, Belarus, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
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