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Belarus askerlerini Kazakistan'a gönderiyor - Son Dakika

Belarus askerlerini Kazakistan'a gönderiyor

06.01.2022 15:45
Belarus askerlerini Kazakistan'a gönderiyor

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan yönetiminin ülkedeki normal yaşamı yeniden tesis etme çabalarını desteklediklerini bildirerek "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü dahilinde Belarus askerleri, Kazakistan'a gönderiliyor.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan yönetiminin ülkedeki normal yaşamı yeniden tesis etme çabalarını desteklediklerini bildirerek "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü dahilinde Belarus askerleri, Kazakistan'a gönderiliyor." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan'da protestocuların güvenlik güçlerine karşı koordinasyonlu eylemlerinin dikkat çektiği ifade edilerek aslında ülkede şiddetli bir darbe girişimi ve iktidar değişikliği yapılmak istendiğine işaret edildi.

Kazakistan yönetiminin ayaklanma ve yağmalamayı sona erdirme ve ülkede normal yaşamı yeniden tesis etme çabalarını Belarus'un tam olarak desteklediği vurgulanan açıklamada, KGAÖ'nün Kazakistan'a asker gönderme kararı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Belarus, dost Kazak halkına yardım sağlamaya tamamen hazırdır ve müttefiklik yükümlülüklerini tam olarak yerine getirecektir. Bu bağlamda KGAÖ barış gücü dahilinde Belarus askerleri, Kazakistan'a gönderiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün ülkedeki protesto olayları esnasında güvenlik güçlerinden 8'inin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan'daki durum nedeniyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başvurusu üzerine bu ülkeye asker göndermeye karar vermişti.

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Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan, Belarus, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus askerlerini Kazakistan'a gönderiyor - Son Dakika


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