Belarus: Atina-Vilnius seferi yapan uçağın Minsk'e inişi uluslararası kurallara uygun - Son Dakika

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Minsk'e acil iniş yapmasını sağlamalarının uluslararası kurallara uygun olduğunu ve durumun bazı ülkeler tarafından politize edildiğini söyledi.

Glaz, bakanlık internet sayfası üzerinden Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait uçağın Belarus hava sahasında bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanına indirilmesine ilişkin Batı ülkelerinin tepkisi ile ilgili açıklamada bulundu.

İnsani olarak bu uçağın yolcularının bazı rahatsızlıklarla karşılaşmasının anlaşılabileceğini belirten Glaz, havacılık güvenliği kurallarının her yerde ve herkes için mutlak bir öncelik olduğunu ifade etti.

Bu bağlamda yolcuların hayatından sorumlu olan mürettebatın eylemlerinin tamamen haklı göründüğünü kaydeden Glaz, "Ortak çabalarla sağlanmış olan güvenlik açısından bu olaya öncelikle bakmak gerekir. Hiç şüphe yok ki, yetkili makamlarımızın eylemleri de yerleşik uluslararası kurallara tamamen uygundur." ifadelerini kullandı.

Belarus gereken tüm materyalleri göstermeye hazır

Belarus tarafının, uluslararası kurallara uyulmasına sorumlu bir şekilde yaklaştığını ifade eden Glaz, söz konusu olay ile ilgili olarak imalara karşı tam şeffaflığı garanti edebileceklerini, gerekirse uzmanları kabul edebileceklerini ve gereken tüm materyalleri gösterebileceklerini kaydetti.

Glaz, "Bu çerçevede, elbette bazı ülkeler ve Avrupa kurumları tarafından yapılan saldırgan ve aceleci beyanlar çarpıcıdır. Durum doğrudan ve açıkça tırmandırılıyor, kasıtlı olarak politize ediliyor ve asılsız suçlamalar geliyor, yafta vuruluyor. Bununla birlikte konuyu objektif olarak anlamak için açık bir istek de yok. Bunun yerine yaptırım sloganları hemen yankılandı." açıklamasında bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Glaz, yaptırım sloganları atanlara kuralları ve yolcuların güvenliğini hatırlamaya, her şeyi sakin bir şekilde analiz etmeye ve uzmanların raporlarını beklemeye çağırdı.

Dün, Atina'dan Vilnius'e seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçağı Belarus hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanına acil iniş yapmış, güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan bir sosyal medya hesabının kurucusu Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti. ???????