Son Dakika Haberleri: Belarus Büyükelçiliği İkinci Kâtibi Demidova'dan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

Belarus Büyükelçiliği İkinci Kâtibi Demidova'dan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

56 dakika önce

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği İkinci Katibi Marta Demidova, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Belarus Büyükelçiliği İkinci Kâtibi Demidova'dan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret, System.String[]
Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği İkinci Katibi Marta Demidova, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Çomaklı ve Marta Demidova arasında geçen görüşmede daha önce imzalanan iş bilirliği anlaşmasının ileri bir seviyeye taşınması kararlaştırıldı.

Misafirperverliği için Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden Büyükelçilik İkinci Katibi Demidova, ziyaretin amacının kurumlararası iş birliklerini konuşmak ve geliştirmek olduğunu ifade ederek, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma projelerine destek vermek istediklerine değindi.

Rektör Çomaklı: "Dostane İlişkileri Geliştirmek Üzerimize Düşeni Yapmaya Daima Hazırız"

Belarus Büyükelçiliği İkinci Katibi Marta Demidova'yı üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çomaklı, kurumların yöneticileri ve temsilcileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını, başta üniversiteler olmak üzere bütün kurumlar ile eğitim, ulaşım, sağlık ve turizm gibi birçok alanda iş birliğine giderek, çeşitli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Çomaklı, Belarus ile Türkiye'nin dostane ilişkilerini geliştirmek için Atatürk Üniversitesinin üzerine düşeni yapmaya daima hazır olduğunu kaydetti.

Özellikle son zamanlarda üst düzey temasların giderek artmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin de gelişmesine vesile olduğunu vurgulayan Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin ülke çıkarlarını gözeterek bundan böyle de ulusal ve uluslararası üniversiteler ile ortak projeler için adım atmaya devam edeceğinin altını çizdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:35 Kaynak: İHA

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