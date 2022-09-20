Belarus'tan dikkat çeken hamle! Savaş zamanı standartlarına geçiliyor - Son Dakika
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Belarus'tan dikkat çeken hamle! Savaş zamanı standartlarına geçiliyor

20.09.2022 21:44

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en sadık dostlarından Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesindeki bazı askeri birimlerin savaş zamanı standartlarına göre alarma geçmesini istedi. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna, Rusya'nın işgalindeki topraklarının bir kısmını geri almayı başarmıştı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Rusya ile savunma alanı oluşturduklarını ve aslında fiilen iki ülkenin ortak silahlı kuvvetleri olduğunu ifade etti.

"RUS BİRLİKLERİNE ARKADAN VEYA YANDAN DARBE OLMAYACAK"

Belarus toplumunun kendini nasıl savunması, eylemlerinin ne olacağını bilmesi gerektiğini belirten Lukaşenko, " Ukrayna'da savaşacağımızı ima edip bizi suçlamaya gerek yok. Bizim anavatanımızı korumamız gerekiyor. ve Rusya'ya desteğe gelince, bir kez daha teyit ediyorum. Belarus üzerinden Rus birliklerine karşı arkadan, yandan, kanatlardan herhangi bir darbe olmamalıdır ve olmayacak. Bu bizim müttefikimize karşı yükümlülüğümüzdür." diye konuştu.

Rusya'ya desteğiyle bilinen Belarus, askeri birimlerine zaman zamanına geçme talimatı verdi

"BAZI ASKERİ BİRİM ŞAVAŞ ZAMANI ALARMINA GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR"

Güvenlik ve askeri eğitim konularında basitleştirmeye gidilmemesini isteyen Lukaşenko, "Durum çok ciddi. Tehlikeli bile diyebilirim ve hiçbir durumda işleri gevşetmemeliyiz. Hiçbir şeyden korkmaya gerek yok. Bazı askeri birimleri savaş zamanı standartlarına göre alarma geçirmemiz gerekiyor. Bu gerekli." ifadelerini kullandı.

Vatan savunmasının güçlendirilmesi ve gönüllü halk milisleri hazırlamaya ihtiyaç olduğunu, bu milislerin oluşum aşamasında olduğunu dile getiren Lukaşenko, bu güçlerin nasıl savaşçı ve ne tür silahlara sahip olduğunu kontrol etmek için harekete geçilmesini istedi.

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Belarus'un Ankara Büyükelçisi Rybak'tan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret Belarus'un Ankara Büyükelçisi Rybak'tan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret
Kaynak: AA

Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belarus'tan dikkat çeken hamle! Savaş zamanı standartlarına geçiliyor - Son Dakika

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