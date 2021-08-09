Üye Girişi
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Batı'nın ülkesine yönelik yaptırımlarının ters etki yaratabileceğini söyledi - Son Dakika

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Batı'nın ülkesine yönelik yaptırımlarının ters etki yaratabileceğini söyledi

09.08.2021 21:44
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Batı'nın ülkesine yönelik yaptırımlarının ters etki yaratabileceğini söyledi, System.String[]

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın ülkesine yönelik yaptırım uygulamasına ilişkin, "Yaptırım baltaları ile dirgenleri kullanmaya gerek yok. Bu, ters etki yaratabilir.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın ülkesine yönelik yaptırım uygulamasına ilişkin, "Yaptırım baltaları ile dirgenleri kullanmaya gerek yok. Bu, ters etki yaratabilir." dedi.

Lukaşenko, Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin yıl dönümünde başkent Minsk'te "Cumhurbaşkanı ile Büyük Sohbet" konulu basın toplantısı düzenledi.

8 saat 15 dakika süren basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Lukaşenko, Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından izinsiz protesto gösterilerinin düzenlendiğini anımsattı.

Lukaşenko, "Bu gösterilere ülke genelinde katılan kişi sayısı 46 bin 700 kişidir. Belarus'taki muhalefet, gösterilerde çekilen fotoğraflarla manipüle ederek bu rakamı yüksek gösterdi." diye konuştu.

Ülkede, kendisini destekleyen vatandaş sayısının bu rakamdan kat kat daha yüksek olduğuna dikkati çeken Lukaşenko, söz konusu gösterilere radikal militanların da katıldığı bilgisini paylaştı.

Anayasanın değiştirilmesi ile ilgili çalışmalar

Belarus anayasasının değiştirilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Lukaşenko, "Anayasa Komisyonu çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı." şeklinde konuştu.

Lukaşenko, Belarus halkının ülke yapısında değişiklik yapılmasını talep ettiğine işaret ederek, "Herkes, anayasanın değiştirilmesinin yasalar çerçevesinde bu değişiklikler yönünde en önemli adım olduğunu kabul etti. Geri kalan tüm şeyler, yasa dışı ve kaos olurdu." ifadesini kullandı.

Herkesin değişikliklerle ilgili çalışma sürecine dahil olmaya davet edildiğini dile getiren Lukaşenko, bu konuda referandumun yapılacağını söyledi.

"ABD kırmızı çizgiyi geçerse etkileşimi keseriz"

Ülkesinin ABD ile ilişkilerine değinen Lukaşenko, "ABD, radyoaktif maddeler kaçakçılığıyla mücadele konusundaki çalışmalarımızı takdir ediyor. Rusya ile Çin de buna değer veriyor." dedi.

Lukaşenko, ABD ile yapıcı ilişkileri sürdürmeye hazır olduklarının altını çizerek, "Amerikalıları uyardım, kırmızı çizgiyi geçerlerse, bu konuda bile onlarla etkileşimi keseriz." diye konuştu.

"Belarus Cumhurbaşkanı'nı yok etmeye yönelik planlar başarısızlığa mahkum"

Batı ülkelerinin Belarus'a yönelik yaptırım uyguladığını anımsatan Lukaşenko, "Yaptırım baltaları ile dirgenleri kullanmaya gerek yok. Bu, ters etki yaratabilir." şeklinde konuştu.

İngiltere'nin de bugün Belarus'a yönelik yeni yaptırımlar uygulama kararı aldığına dikkati çeken Lukaşenko, "Yaptırım mı? Uygulayın. Kendinize gelmezseniz, bunun nelere yol açacağını yaşayıp göreceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, kendisini yok etmeye yönelik planlarının başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

"Ukrayna ile ilişkiler düşük seviyede"

Ukrayna ile ilişkileri değerlendiren Lukaşenko, önce bu ülkenin Belarus ile uçuşları durdurduğunu ve ardından da kendilerinin sınırı kapattıklarını hatırlattı.

Lukaşenko, Ukrayna'nın "kırmızı çizgiyi" geçtiğini vurgulayarak, "Ukrayna ile siyasi ilişkilerimiz çok düşük seviyede. Ekonomik ilişkilerimiz ise en düşük noktada bulunuyor." dedi.

Ukrayna'nın kendi topraklarında militanları eğittiğini öne süren Lukaşenko, "Ukrayna, Belarus'a sınırdan silah sevk ediyor. Bu silahları biz bulduk ve kendilerine gösterdik." ifadesini kullandı.

Lukaşenko, Litvanya ve Polonya ile iyi ilişki kurmaya hazır olduklarını dile getirerek, "İyi ilişki kurmak istiyorsanız herhangi bir şart olmadan diyalog kurabiliriz. Çünkü Belarus, kendisine yönelik tavrı hak etmiyor." diye konuştu.

Ukrayna'da Belarus Evi Derneğinin Başkanı Şişov'un ölümü

Belarus Evi Derneğinin Başkanı Vitaliy Şişov'un cesedinin geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir parkta asılı bulunduğunu anımsatan Lukaşenko, konuyla ilişkili olmadığını savundu.

Şişov'un Ukrayna'da bulunduğuna dikkati çeken Lukaşenko, "Şişov'u Ukrayna özel güçleri destekliyordu. Bu şahsın ne yaptığını biliyorsunuz. O topraklarınızda bulunuyordu. Bu adam kendisini astı mı yoksa astılar mı bu konuyla ilgilenin ve cevap verin." dedi.

Ukrayna'yı Şişov'un ölümünden sorumlu tutan Lukaşenko, olayın araştırılması gerektiğini vurguladı.

"Ryanair uçak olayının araştırılmasına açığız"

Ryanair'e ait uçağın Atina-Vilnius seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle 23 Mayıs'ta Minsk'e acil iniş yaptığını anımsatan Lukaşenko, bu olayın araştırılmasına açık olduklarını dile getirdi.

Lukaşenko, konunun araştırılması için Amerikalıları Belarus'a davet ettiklerine dikkati çekerek, "Gelin ve uçağı indirdiğini ispatlayın. Ancak gelmiyorsunuz. Çünkü tüm gerçekleri görüyorsunuz." dedi.

Söz konusu uçakta muhalif Belarus vatandaşı Roman Protaseviç'in gözaltına alındığını hatırlatan Lukaşenko şöyle devam etti:

"Protaseviç'in Belarus'ta bulunmasına sevinmiyorum. O, Polonya ya da Litvanya'da olsaydı benim için daha kolay olurdu. Çünkü bu ülkeler onu sattı. Benim de onu şimdi korumam gerekiyor."

"Rusya bizleri uzakta tutuyor"

Ülkesinin Rusya ile ilişkilerine de değinen Lukaşenko, iki ülke arasında "entegrasyon" sürecinin sürdüğünü dile getirdi.

Lukaşenko, "Herhangi bir entegrasyon, egemenliğimizi kaybetmeden gerçekleşebilir. En yakın birliğe asla karşı çıkmadık, ancak nedense her zaman uzakta tutulduk ve şimdi de Rusya bizleri kendisinden uzak tutuyor." dedi.

Herhangi bir birliğin temelinde, uygun koşullar ile eşitlilik unsurunun yattığını belirten Lukaşenko, Rusya'nın Belarus'a doğal gazı yüksek fiyatla sattığına işaret etti.

Lukaşenko, Rus askeri üssünün Belarus'ta konuşlandırılması ihtimalini de değerlendirerek, "Gerektiğinde, burada sadece Rus üssü değil, tüm Rusya Silahlı Kuvvetleri de konuşlandırılabilir. Ancak bu, yeni bir dünya savaşının başlaması tehdidi karşısında gerçekleşebilir." mesajı verdi.

"Yakın zamanda gidebilirim" mesajı

Cumhurbaşkanlığı görevini bırakması ihtimaline de değinen Lukaşenko, bunun yakın zamanda olabileceğini söyledi.

Lukaşenko, "Belarus halkı kimi seçerse, o da cumhurbaşkanı olacak. Ancak bu durumda hangi pozisyonda olacağıma henüz karar vermedim." dedi.

cumhurbaşkanı, Belarus, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Batı'nın ülkesine yönelik yaptırımlarının ters etki yaratabileceğini söyledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür diledi 21:58 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür diledi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi 21:46 İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi Diyarbakır'da ormanlık alanı ateşe veren 3 kişi yakalandı, alevler büyümeden söndürüldü 21:22 Diyarbakır'da ormanlık alanı ateşe veren 3 kişi yakalandı, alevler büyümeden söndürüldü
Klinikte vatandaşlara da uyguluyorlardı! Tam 1,5 milyon TL değerinde sahte vitamin ele geçirildi 20:52 Klinikte vatandaşlara da uyguluyorlardı! Tam 1,5 milyon TL değerinde sahte vitamin ele geçirildi Antalya'da sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi 20:39 Antalya'da sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi Sel sularına kapılarak kaybolan kadın 25 kilometre uzakta bulundu 20:09 Sel sularına kapılarak kaybolan kadın 25 kilometre uzakta bulundu
Ömer Çelik'ten Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye sert tepki: Milletimize saygısızlık edene müsaade etmeyiz 19:25 Ömer Çelik'ten Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye sert tepki: Milletimize saygısızlık edene müsaade etmeyiz Rize'de trafiğe kapalı tünelin içinde meydana gelen kazayla ilgili tüyler ürperten detay! Ceset, 1 gün boyunca bulunamadı 18:15 Rize'de trafiğe kapalı tünelin içinde meydana gelen kazayla ilgili tüyler ürperten detay! Ceset, 1 gün boyunca bulunamadı

Son Dakika Haberleri
17:47 Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine "Kardeşine zarar vereceğim" mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti
17:45 Sarı-lacivertliler, kripto para projesinden 175 milyon TL hasılat elde edildiğini KAP'a bildirdi
17:43 Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:42 Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu
17:40 Beşiktaş taraftarının sabırsızlıkla beklediği Alex Teixeira, sonunda İstanbul'a geldi
17:38 Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak
17:09 "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına CHP'den cevap: Milletin asıl gündemini çalma çabası
17:07 Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı
16:24 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
16:10 Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı
Fenerbahçe sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti Fenerbahçe sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti         
22:01
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın tazminatını Şampiyonlar Ligi gelirinden ödedi Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın tazminatını Şampiyonlar Ligi gelirinden ödedi         
21:47
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Giresunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar! Vitor Pereira kendisine akıl veren taraftara fena patladı Giresunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar! Vitor Pereira kendisine akıl veren taraftara fena patladı         
21:14
Bakan Pakdemirli yanlış anlaşılan karşı ateş yöntemini açıkladı: Çevre köylerden ekiplerin üzerine yürüyenler oldu Bakan Pakdemirli yanlış anlaşılan karşı ateş yöntemini açıkladı: Çevre köylerden ekiplerin üzerine yürüyenler oldu         
20:48
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi, Rus ekibi Khimki'yle anlaştı Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi, Rus ekibi Khimki'yle anlaştı         
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:40
Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı         
19:20
Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım         
16:25
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi         
13:51
Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede         
13:09
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 22:24:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Batı'nın ülkesine yönelik yaptırımlarının ters etki yaratabileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement