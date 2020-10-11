Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko cezaevindeki muhalefet öncüleriyle görüştü - Son Dakika
BBC

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko cezaevindeki muhalefet öncüleriyle görüştü

11.10.2020 18:07
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko cezaevindeki muhalefet öncüleriyle görüştü, System.String[]

Ülkede 26 yıldır devlet başkanı olan Lukaşenko'nun yeniden kazandığının açıklandığı seçimlerin ardından başlayan protesto gösterileri, 2 aydır sürüyor.

Ülkede 26 yıldır devlet başkanı olan Lukaşenko'nun yeniden kazandığının açıklandığı seçimlerin ardından başlayan protesto gösterileri, 2 aydır sürüyor. Lukaşenko, Cumartesi akşamı sürpriz bir adım atarak tutuklu muhaliflerle cezaevinde görüştü.

Devlet medyasına göre Lukaşenko, anayasa reformunu görüşmek üzere cezaevine gitti ve muhalifleriyle bir araya geldi.

Muhalifler, Lukaşenko'nun görüşmek için cezaevine gidişinin "zayıflığının bör göstergesi olduğunu" söylüyor.

9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin sonucunu kabul etmeyen Belaruslular iki aydır Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun istifa etmesi talebiyle protesto gösterileri düzenliyor. Protestolara katılan ya da organize ettiği belirtilen binlerce kişi gözaltına alındı ya da tutuklandı.

Yüzlerce kişi de protestolarda polisin sert müdahalesi sebebiyle yaralandı.

ABD ve Avrupa Birliği Lukaşenko'nun seçimi kazandığı açıklamasını kabul etmezken Rusya, Lukaşenko'ya destek veriyor. Rus lider Vladimir Putin, gösterilerin birinci ayında bir araya geldiği Lukaşenko'ya kredi ve askeri destek sözü vermişti.

Cezaevindeki görüşmede ne oldu?

Cumartesi akşamı düzenlenen görüşme 4 buçuk saat sürdü.

Görüşmeyle ilgili fotoğrafları basına dağıtan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, tutuklu muhalif liderler görüşmenin içeriğini gizli tutma sözü verdi. Fotoğraflarda Lukaşenko'nun 11 tutuklunun bir masada olduğu; bu kişilerin bir hayli solgun olduğu görülüyor.

Ağustos ayındaki seçimde Lukaşenko'nun en güçlü rakiplerinden biri olarak görülen Viktor Babaryko da bu kişilerden biri. Ancak Babaryko'nun seçimlere katılması yasaklanmış ve Temmuz ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Muhalif Koordinasyon Konseyi üyesi ve avukat Liliya Vlasova ile Belarus ve Amerikan pasaportu taşıyan siyasi stratejist Vitali Shkliarov'un da fotoğrafta olduğu görülüyor.

Yine Cumhurbaşkanlığı'nın paylaştığı kısa videoda da Lukaşenko'nun muhalif liderlere "Sadece sizin destekçilerinizi değil tüm toplumu, meselelere daha geniş bir çerçeveden bakmaya ikna etmeye çalışıyorum" dediği görülüyor.

Devam eden protestolara değinen Lukaşenko'nun "Anayasayı sokakta yazamazsınız" dediği de duyuluyor.

Videonun sonunda toplantıya katılanların bir şeye güldüğü görülüyor ama o sırada videonun sesi kesildiği için ne konuşulduğu bilinmiyor.

Görüşmeye nasıl tepkiler geldi?

Cumhurbaşkanı'nın Litvanya'da bulunan en büyük rakiplerinden Svetlana Tikhanovskaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Lukaşenko'nun daha önce 'suçlu' ilan ettiği siyasi rehinelerin varlığını kabul ettiğini" yazdı. "Ancak cezaevi hücresinde diyalog olmaz" diye ekledi.





Belarus'un eski Paris Büyükelçisi olan, yakın zamanda Koordinasyon Konseyi'ne katıldığı için ülkeyi terk etmeye zorlanan Pavel Latuşko da, "Parmaklıkların arkasına koyduğu isimlerle diyalog başlatmış olması, Lukaşenko'nun zayıflığını gösteriyor" değerlendirmesi yaptı.

Pazar günü protestoların devam ettiği Başkent Minsk'te yurt dışından yayın yapan muhalif medya kuruluşlarına çalışan 3 muhabirle birlikte 10'a yakın gazeteci gözaltına alındı.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko cezaevindeki muhalefet öncüleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı, Cumartesi, Protesto, Belarus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko cezaevindeki muhalefet öncüleriyle görüştü - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden genç öldü Çatalca'da boş arazide dehşet! Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda
Cep telefonu bomba gibi patladı, tamirci neye uğradığını şaşırdı Cep telefonu bomba gibi patladı, tamirci neye uğradığını şaşırdı         
17:06
DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder         
16:22
44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu         
16:16
Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor         
15:34
Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak         
14:46
Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış         
13:51
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı         
20:09
Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı         
19:11
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 18:17:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko cezaevindeki muhalefet öncüleriyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei