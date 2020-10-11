Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko cezaevindeki muhalefet öncüleriyle görüştü

Ülkede 26 yıldır devlet başkanı olan Lukaşenko'nun yeniden kazandığının açıklandığı seçimlerin ardından başlayan protesto gösterileri, 2 aydır sürüyor. Lukaşenko, Cumartesi akşamı sürpriz bir adım atarak tutuklu muhaliflerle cezaevinde görüştü.

Devlet medyasına göre Lukaşenko, anayasa reformunu görüşmek üzere cezaevine gitti ve muhalifleriyle bir araya geldi.

Muhalifler, Lukaşenko'nun görüşmek için cezaevine gidişinin "zayıflığının bör göstergesi olduğunu" söylüyor.

9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin sonucunu kabul etmeyen Belaruslular iki aydır Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun istifa etmesi talebiyle protesto gösterileri düzenliyor. Protestolara katılan ya da organize ettiği belirtilen binlerce kişi gözaltına alındı ya da tutuklandı.

Yüzlerce kişi de protestolarda polisin sert müdahalesi sebebiyle yaralandı.

ABD ve Avrupa Birliği Lukaşenko'nun seçimi kazandığı açıklamasını kabul etmezken Rusya, Lukaşenko'ya destek veriyor. Rus lider Vladimir Putin, gösterilerin birinci ayında bir araya geldiği Lukaşenko'ya kredi ve askeri destek sözü vermişti.

Cezaevindeki görüşmede ne oldu?

Cumartesi akşamı düzenlenen görüşme 4 buçuk saat sürdü.

Görüşmeyle ilgili fotoğrafları basına dağıtan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, tutuklu muhalif liderler görüşmenin içeriğini gizli tutma sözü verdi. Fotoğraflarda Lukaşenko'nun 11 tutuklunun bir masada olduğu; bu kişilerin bir hayli solgun olduğu görülüyor.

Ağustos ayındaki seçimde Lukaşenko'nun en güçlü rakiplerinden biri olarak görülen Viktor Babaryko da bu kişilerden biri. Ancak Babaryko'nun seçimlere katılması yasaklanmış ve Temmuz ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Muhalif Koordinasyon Konseyi üyesi ve avukat Liliya Vlasova ile Belarus ve Amerikan pasaportu taşıyan siyasi stratejist Vitali Shkliarov'un da fotoğrafta olduğu görülüyor.

Yine Cumhurbaşkanlığı'nın paylaştığı kısa videoda da Lukaşenko'nun muhalif liderlere "Sadece sizin destekçilerinizi değil tüm toplumu, meselelere daha geniş bir çerçeveden bakmaya ikna etmeye çalışıyorum" dediği görülüyor.

Devam eden protestolara değinen Lukaşenko'nun "Anayasayı sokakta yazamazsınız" dediği de duyuluyor.

Videonun sonunda toplantıya katılanların bir şeye güldüğü görülüyor ama o sırada videonun sesi kesildiği için ne konuşulduğu bilinmiyor.

Görüşmeye nasıl tepkiler geldi?

Cumhurbaşkanı'nın Litvanya'da bulunan en büyük rakiplerinden Svetlana Tikhanovskaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Lukaşenko'nun daha önce 'suçlu' ilan ettiği siyasi rehinelerin varlığını kabul ettiğini" yazdı. "Ancak cezaevi hücresinde diyalog olmaz" diye ekledi.

Belarus'un eski Paris Büyükelçisi olan, yakın zamanda Koordinasyon Konseyi'ne katıldığı için ülkeyi terk etmeye zorlanan Pavel Latuşko da, "Parmaklıkların arkasına koyduğu isimlerle diyalog başlatmış olması, Lukaşenko'nun zayıflığını gösteriyor" değerlendirmesi yaptı.

Pazar günü protestoların devam ettiği Başkent Minsk'te yurt dışından yayın yapan muhalif medya kuruluşlarına çalışan 3 muhabirle birlikte 10'a yakın gazeteci gözaltına alındı.