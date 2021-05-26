Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ryanair'e ait uçağa bomba ihbarının İsviçre'den yapıldığını açıkladı - Son Dakika

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ryanair'e ait uçağa bomba ihbarının İsviçre'den yapıldığını açıkladı

26.05.2021 13:16
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ryanair'e ait uçağa bomba ihbarının İsviçre'den yapıldığını açıkladı, System.String[]

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair'e ait yolcu uçağına yönelik bomba ihbarının İsviçre'den geldiğini ve uçağın uluslararası kurallara uygun olarak Belarus Nükleer Santrali'nin yanından döndürüldüğünü söyledi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair'e ait yolcu uçağına yönelik bomba ihbarının İsviçre'den geldiğini ve uçağın uluslararası kurallara uygun olarak Belarus Nükleer Santrali'nin yanından döndürüldüğünü söyledi.

Lukaşenko, parlamentodaki konuşmasında, geçen hafta Ryanair'e ait yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine acil iniş yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Atina-Vilnius seferini yaparken Belarus hava sahasında bomba ihbarı alınan uçakla ilgili gerekeni yaptıklarını anlatan Lukaşenko, Belarus'ta sık sık okullara, üniversitelere, kurumlara, uçaklara yönelik IP adresleri Polonya, Litvanya, Letonya kaynaklı olan asılsız bomba ihbarları aldıklarını ve her bir ihbara karşı gerekenin yapıldığını ifade etti.

Lukaşenko, Ryanair'e yönelik bomba ihbarının yurt dışından geldiğini aktararak "Bomba ihbarı İsviçre'den geldi. Üstelik ihbar aynı anda Atina, Vilnius ve Minsk'e geldi. Belarus tarafı hızlı bir şekilde bilgiyi uluslararası kurallara uygun olarak uçağın mürettebatına iletti. Çünkü o esnada uçak Belarus sınırlarına girdi ve bizim hava sahamızdaydı." dedi.

Uçakta 123 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın tehdit altında olduğunu vurgulayan Lukaşenko, "Pilotların karar almak için zamanı vardı. Uçak, Belarus Nükleer Santrali'nin yanından döndürüldü. Eğer bu olmasaydı ne olurdu? Çernobil hadisesi bizim için az mı? Üzücü bir deneyime sahip olan ABD böyle bir duruma nasıl tepki verirdi?" ifadelerini kullandı.

Bu esnada Mig-29 savaş uçağının kaldırılmasının bütün kurallara uygun olduğunu kaydeden Lukaşenko, uçağın havada iken nükleer santralin koruma sistemi ve hava savunma sistemlerinin hazır hale geldiğine dikkat çekti.

Lukaşenko, "İnsanları korumak ve ülkemin güvenliğini düşünmek zorundayım. Eğer teröristler uçağı patlatmak isteseydi, o zaman yardım edemezdik. Halkımı korumak için yasal hareket ettim ve öyle olmaya devam edecek." diye konuştu.

Belarus'a yönelik yurt içinden ve yurt dışından saldırıların yöntemlerinin değiştiğini söyleyen Lukaşenko, "Bu artık enformasyon savaşı değil, modern hibrit savaşı. Bunun sıcak savaşa dönüşmemesi için her şey yapılmalı." dedi.

Lukaşenko, yakın zamanda gözaltına alınanların ifadelerini açıklayacaklarını dile getirdi.

"Yaptırımlara sert cevap vereceğiz"

Batı'nın yaptırımları nedeniyle kendilerini kolay olmayan bir dönemin beklediğine dikkat çeken Lukaşenko, "Her türlü yaptırım, saldırı ve provokasyona sert cevap vereceğiz. Bunu kıtanın merkezinde kavga başlatmak istediğimiz için değil, Batı bize başka seçenek bırakmadığı için yapacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi her türlü yaptırım, geçici zorluklarla baş edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Batı'nın bugün Belarus'a karşı eşi benzeri görülmemiş bir şekilde baskı yaptığını, en kirli metot ve teknolojileri kullanarak agresif bir şekilde kendilerine ders vermek istediğini dile getirdi.

Batı'nın ülkesinde darbe girişiminde bulunduğunu da hatırlatan Lukaşenko, ülkesinin güçlü ve bağımsız olduğu için Batı'nın başarılı olamayacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ryanair'e ait uçağa bomba ihbarının İsviçre'den yapıldığını açıkladı - Son Dakika


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