Üye Girişi
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Suriye'ye asker göndermeyeceklerini duyurdu - Son Dakika

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Suriye'ye asker göndermeyeceklerini duyurdu

08.02.2022 18:45
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Suriye'ye asker göndermeyeceklerini duyurdu

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus güçlerinin yanında hizmet etmek üzere Suriye'ye 200 kadar Belarus askeri gönderileceği yönündeki haberleri yalanladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus güçlerinin yanında hizmet etmek üzere Suriye'ye 200 kadar Belarus askeri gönderileceği yönündeki haberleri yalanladı.

Lukaşenko, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Rus hükümetinin Belarus askerlerini Suriye'ye gönderme kararı aldığı yönündeki haberlerin "sahte" olduğunu belirtti.

Bu haberler karşısında şaşırdığına işaret eden Lukaşenko, "Mevcut yasalara göre bu (yurt dışına asker gönderme) cumhurbaşkanı kararı olmadan mümkün değildir. Ben oraya (Suriye'ye) kimseyi göndermedim." ifadelerini kullandı.

Çok önceden Suriye'de Şam yönetiminin kendisinden doktor yardımı talebinde bulunduğunu dile getiren Lukaşenko, ülkesindeki salgın durumu nedeniyle bunun şu anda mümkün olamayacağını anlattı.

Belarus'un Suriye'ye asker göndereceğine ilişkin haberleri tekrar hatırlatan Lukaşenko, "Bizim orada yapacak bir şeyimiz yok. Doktor lazımsa yardım edeceğiz." diye konuştu.

7 Şubat'ta Rus hükümetinin yayımladığı bir belgede, Belarus'un ülkedeki Rus güçlerinin yanında hizmet etmek üzere Suriye'ye 200 kadar asker göndermeyi planladığı belirtilmişti.

???????

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Belarus, Suriye, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Suriye'ye asker göndermeyeceklerini duyurdu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:29 Premier Lig defterini kapatan Vitor Pereira rotasını Brezilya'ya çevirdi! İşte yeni takımı
18:18 Son Dakika: Erdoğan'dan, gazeteci Sedef Kabaş'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası
18:15 Ağzında sigarayla elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi, görüntüler gün yüzüne çıkınca işten kovuldu
18:13 Kamyoncular yakıta gelen zammı protesto ediyor! Cumaya kadar kontak kapalı
17:51 Başakşehir transferde çıtayı arşa taşıdı! Yıldız futbolcular resmi imzayı attı
17:39 Oturuşuyla dikkat çeken Fransız gazeteci Putin'i kızdırdı: Bu savaşı istiyor musun?
17:37 Fantezi hevesi canından etti! Annesi acı haberi alınca yıkıldı
17:36 Son Dakika: Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı
17:19 Fenerbahçe'yle ipleri tamamen kopardı! Mesut Özil, şaşırtan teklife "Evet" diyebilir
17:18 Artvin'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 18:54:13. #1.12#
SON DAKİKA: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Suriye'ye asker göndermeyeceklerini duyurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement