Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Suriye'ye asker göndermeyeceklerini duyurdu - Son Dakika

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus güçlerinin yanında hizmet etmek üzere Suriye'ye 200 kadar Belarus askeri gönderileceği yönündeki haberleri yalanladı.

Lukaşenko, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Rus hükümetinin Belarus askerlerini Suriye'ye gönderme kararı aldığı yönündeki haberlerin "sahte" olduğunu belirtti.

Bu haberler karşısında şaşırdığına işaret eden Lukaşenko, "Mevcut yasalara göre bu (yurt dışına asker gönderme) cumhurbaşkanı kararı olmadan mümkün değildir. Ben oraya (Suriye'ye) kimseyi göndermedim." ifadelerini kullandı.

Çok önceden Suriye'de Şam yönetiminin kendisinden doktor yardımı talebinde bulunduğunu dile getiren Lukaşenko, ülkesindeki salgın durumu nedeniyle bunun şu anda mümkün olamayacağını anlattı.

Belarus'un Suriye'ye asker göndereceğine ilişkin haberleri tekrar hatırlatan Lukaşenko, "Bizim orada yapacak bir şeyimiz yok. Doktor lazımsa yardım edeceğiz." diye konuştu.

7 Şubat'ta Rus hükümetinin yayımladığı bir belgede, Belarus'un ülkedeki Rus güçlerinin yanında hizmet etmek üzere Suriye'ye 200 kadar asker göndermeyi planladığı belirtilmişti.

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