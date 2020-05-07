Belarus Cumhurbaşkanı'ndan tepki çeken koronavirüs önerisi - Son Dakika
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Belarus Cumhurbaşkanı'ndan tepki çeken koronavirüs önerisi

6 saat önce

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında söyledikleri ülkede tepkilere neden oldu.

Belarus Cumhurbaşkanı'ndan tepki çeken koronavirüs önerisi, System.String[]

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında söyledikleri ülkede tepkilere neden oldu. Lukaşenko halka hitaben yaptığı konuşamada koronavirüse karşı uyarılarda bulunarak, erkeklere, yabancı kadınlarla öpüşmekten kaçınmaları gerektiğini söyledi. Lukaşenko, erkeklere, 'bir ay sabredin'dedi. Gazetecilerle bir araya gelen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, koronavirüs salgını nedeniyle herkesin alması gereken önlemlerden bahsederken, 'Bir erkek, bir kadını bir kez öpmüş mü' Peki, onu öpmeye devam etsin. Ama, başka kadınlara gidip onlara asılmasın. Bir ay sabretsin? ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞMURUAile sahibi olan erkeklere de, aileleri ile birlikte olmaları çağrısında bulunan Lukaşenko, 'Sokağa çıkın, bisiklete binin, temiz hava alıp ciğerlerinizi açın. Çünkü bu hastalık, akciğerlerle ilgili bir hastalık. Ama eğer evde kalıp sürekli öksürürsen, hareketsiz kalırsan, o zaman nasıl sağlıklı olacaksın ', dedi. Lukaşenko, önceki gün, 9 Mayıs'ta yapılacak olan Zafer Bayramı kutlamalarının iptalinin söz konusu olmadığını açıklamıştı. Lukaşenko'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.


Aleksandır Lukaşenko, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Belarus, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 05:30 Kaynak: DHA


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