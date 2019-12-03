Son Dakika Haberleri: Belarus Cumhurbaşkanı: "Sırbistan'ın AB üyeliğine saygı duyuyoruz, ancak çok umutlanmayın"
Son Dakika Güncel Belarus Cumhurbaşkanı: 'Sırbistan'ın AB üyeliğine saygı duyuyoruz, ancak çok umutlanmayın' - Son Dakika

Belarus Cumhurbaşkanı: "Sırbistan'ın AB üyeliğine saygı duyuyoruz, ancak çok umutlanmayın"

6 saat önce

Belarus Cumuhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Sırbistan'ın Avrupa Birliğine (AB) üye olmak istemesine saygı duyduklarını, ancak bu noktada Sırbistan tarafının fazla umutlanmaması gerektiğini söyledi.

Belarus Cumuhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Sırbistan'ın Avrupa Birliğine (AB) üye olmak istemesine saygı duyduklarını, ancak bu noktada Sırbistan tarafının fazla umutlanmaması gerektiğini söyledi.

Sırbistan'ı ziyaret eden Lukaşenko, başkent Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Sırbistan Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lukaşenko, Sırbistan ile yakın bir iş birliğine sahip olduklarını ve Sırbistan'ın toprak bütünlüğü konusundaki fikirlerinin de değişmediğini kaydetti.

Sırbistan'ı her alanda desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sırbistan'ın AB üyesi olmak istemesine saygı duyuyoruz, ancak bu noktada AB'ye fazla umut bağlamamak gerekiyor. Zira onlar için şu an öncelik yeni üyeler almak değil. Ben bütün bir AB'den yanayım, çünkü AB bu gezegenin temeli. Eğer bu temeli yıkarsak, tüm sistem yıkılabilir. Bu gezegen Çin, AB ve ABD'nin elinde."

Lukaşenko, Sırbistan'ın güçlü ve etkili bir orduya ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu noktada Sırbistan'ın yavaş yavaş doğrulduğunu sözlerine ekledi.

Sırbistan ordusunda ek reformlar yapılacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Belarus ile her alanda ilişkilerini geliştirmek istediklerini ifade ederek, özellikle modern bir ordu kurulması noktasında Belarus'tan daha çok şey öğrenebileceklerini kaydetti.

Sırbistan ordusunda ek reformlar yapacaklarını açıklayan Vucic, "Ordumuzu daha hızlı ve seferber hale getirmek için ek reformlara ihtiyaç var. Bu silah satın alacağımız anlamına gelmesin, aksine silah almayı durduracağız. Tüm savunma sistemimizi daha akıllı bir şekilde geliştireceğiz." dedi.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında bilim, teknoloji, eğitim, sanat ve yatırım alanlarında çok sayıda anlaşma da imzalandı.

Belarus Cumhurbaşkanı: Sırbistan'ın AB üyeliğine saygı duyuyoruz, ancak çok umutlanmayın

Sırbistan Karadağ, Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Belarus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı
Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli Son dakika: Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5 oranındaki hissesi Hazine'ye devredildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 02:27:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belarus Cumhurbaşkanı: "Sırbistan'ın AB üyeliğine saygı duyuyoruz, ancak çok umutlanmayın"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]