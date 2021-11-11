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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan AB ülkelerine doğalgaz tehdidi - Son Dakika

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan AB ülkelerine doğalgaz tehdidi

11.11.2021 15:10
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan AB ülkelerine doğalgaz tehdidi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırındaki mülteci krizi nedeniyle Belarus'u suçlayarak sınırları kapatmakla tehdit eden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine doğalgaz boru hattı tehdidi ile misilleme yaptı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus- Polonya sınırındaki mülteci krizi nedeniyle Belarus'u suçlayarak sınırları kapatmakla tehdit eden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine doğalgaz boru hattı tehdidi ile misilleme yaptı.

Başta Polonya ve Litvanya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından Belarus-Polonya sınırındaki mülteci krizinden sorumlu tutulan Belarus, AB'nin sınır kapatma tehdidine doğalgaz boru hattı tehdidi ile karşılık verdi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko düzenlediği toplantısında, sınırdaki mülteci sorunu hakkında açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelerin Belarus'a sınırlarını kapatma uyarısına değinen Lukaşenko, "Yamal gaz boru hattı ile Belarus üzerinden Avrupa'ya gaz tedarik ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'dan batıya gaz hacmi oldukça arttı. Avrupa'yı ısıtıyoruz, hala sınırı kapatacakları konusunda bizi tehdit ediyorlar. Peki ya, biz gazı kapatırsak? Bu nedenle Polonya, Litvanya ve diğerlerine konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim. Bu onların bileceği iş ama Avrupalılar uyarılmalı. Eğer bizi sindirmek için kabul edilemez yaptırımlar uygulanırsa onlara cevap vermeliyiz. Nasıl cevap vermemiz gerektiğini 6 ay önce konuşmuştuk" dedi.

"RUSYA'DAN SINIRA BİRLİK İSTEDİM"

Polonya'nın kendi taraflarına geçen mültecileri tekrar Belarus topraklarına geri gönderdiğini ve Polonya askerlerinin Belarus yönüne ateş açtığını iddia eden Lukaşenko, Polonya'nın bu tavrının kabul edilemez olduğunu söyledi. Rusya ile yapılan Birlik Devletleri Anlaşması doğrultusunda Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ülke sınırlarına askeri birlik istediğini belirten Lukaşenko, anlaşma çerçevesinde dün Belarus üzerinde uçuş yapan Rus stratejik bombardıman uçağı üzerinden de komşu ülkeleri tehdit etti. NATO ve Polonya'nın hareketlerini takip ettiklerini söyleyen Lukaşenko, "Anlaşma doğrultusunda, Batı sınırındaki Belarus'un güney hattı boyunca, Moskova'dan Gomel'e, Vitebsk bölgesindeki Pastavy'ye, Pastavy'den Orsha'ya ve buradan Moskova'ya uçuyorlar. Baltık ülkeleri, Polonya ve Ukrayna halkası Rus ve Belarus askerleri tarafından izleniyor. Bu konuda Ruslarla anlaşmaya vardık, şakamız yok" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan AB ülkelerine doğalgaz tehdidi
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan AB ülkelerine doğalgaz tehdidi

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Doğalgaz, Belarus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan AB ülkelerine doğalgaz tehdidi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan AB ülkelerine doğalgaz tehdidi - Son Dakika
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