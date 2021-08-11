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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: "Mümkün olduğu ölçüde yaptırımlara yanıt vereceğiz" - Son Dakika

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: "Mümkün olduğu ölçüde yaptırımlara yanıt vereceğiz"

11.08.2021 14:35
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko:

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD, Kanada ve İngiltere'nin Belarus cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yıl dönümünde çok sayıda Belaruslu kişi ve kuruma yeni yaptırım getirmesi üzerine, Belarus hükümetine tepkisiz kalmama ve yaptırımlara yanıt niteliğinde ek düzenleme hazırlama...

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD, Kanada ve İngiltere'nin Belarus cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yıl dönümünde çok sayıda Belaruslu kişi ve kuruma yeni yaptırım getirmesi üzerine, Belarus hükümetine tepkisiz kalmama ve yaptırımlara yanıt niteliğinde ek düzenleme hazırlama talimatı verdi.

ABD, İngiltere ve Kanada, Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yıl dönümü olan geçtiğimiz pazartesi günü Belaruslu kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar getirmişti. Yaptırımların ardından Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan 3 ülkenin kararına ilişkin sert tepki geldi. Belarus Devlet Başkanlığı Sözcüsü Natalla Ejsmant yaptığı açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ABD, İngiltere ve Kanada'nın yeni yaptırımları karşısında hükümete yanıt niteliğinde ek bir düzenleme hazırlamaları talimatı verdiğini duyurdu. Ejsmant, "Belarus tepkisiz kalmayacak, mümkün olduğu ölçüde yaptırımlara yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD, İngiltere ve Kanada, Belarus'ta geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yıl dönümü olan 9 Ağustos pazartesi günü Belaruslu kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar getirmişti. İngiltere, Belarus'tan potasyum, petrol ürünleri ve sigara üretiminde kullanılan ürünlerin ithalatı ile internet ve telefon mesajlarını takip etmeyi mümkün kılan her türlü cihaz, yazılım ve teknoloji satışı, teslimatı, transferi ve ihracatını yasaklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden ise, aralarında Lukaşenko'ya yakın oligarkların da bulunduğu 27 kişi ile Belarus Ulusal Olimpiyat Komitesi dahil 17 kuruma yeni yaptırımlar getirdiklerini duyurmuştu. Kanada hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Belarus'a yönelik menkul kıymetler, finansal piyasa araçları, kredi finansmanı, sigorta ve reasürans, petrol ürünleri ve potasyum tuzu sektörlerini hedef alan yaptırımlar getirdiğini açıklamıştı.

ABD'nin yaptırımlarının ardından Olimpiyat Komitesi ise yayınladığı bildiride, yaptırımların tamamen temelsiz olduğunu belirtmişti. - MİNSK

Tam Gemi Şok Denemeleri, Belarus, England, Kanada, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: 'Mümkün olduğu ölçüde yaptırımlara yanıt vereceğiz' - Son Dakika


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