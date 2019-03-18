Son Dakika Haberleri: Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Türkiye'yi Ziyaret Edecek

1 saat önce

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Nisan ayında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Türkiye'yi Ziyaret Edecek, System.String[]
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Nisan ayında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Drama'yı makamında kabul etti. Drama ile görüşmesinde sürpriz bir şekilde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini söyleyen Lukaşenko, "İyi şeyler hakkında konuşmak güzel. Geliştirilmesi gereken konular ve aşılması gereken sorunlar var" dedi. Drama ise Lukaşenko'ya 2 ülke arasında hiçbir sorunun bulunmadığının altını çizerek, "Bu görüşmeyi Türkiye'ye yapılacak olan ziyaret öncesi hazırlı toplantısı olarak görüyorum. Biz ülkelerimiz arasında hiçbir sorun görmüyoruz ve bunun gurur duyulacak bir duygu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Belarus ile Türkiye arasında geçen yıl ticaret hacmi 984 milyon dolara yükselerek bir önceki yıla göre yüzde 105 oranında artış gösterdi. 2018 yılında Türk yatırımcılar Belarus'a 43,1 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. 300'den fazla Türk firması Belarus'ta kayıtlı ticaret yapıyor. - MİNSK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:09 Kaynak: İHA

Aleksandr Lukaşenko, Türkiye, Belarus, Politika
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