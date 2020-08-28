Belarus halkı seçimlere yönelik protestolara devam ediyor - Son Dakika

Belarus halkı seçimlere yönelik protestolara devam ediyor

Belarus'ta devam eden Aleksandr Lukaşenko karşıtı eylemlerinde bir grup kadın protestocu insan zinciri oluşturarak protesto düzenledi.

Belarus halkı seçimlere yönelik protestolara devam ediyor, System.String[]

Belarus'ta devam eden Aleksandr Lukaşenko karşıtı eylemlerinde bir grup kadın protestocu insan zinciri oluşturarak protesto düzenledi.

Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 80 oy oranıyla Aleksandr Lukaşenko'nun tekrar kazanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Saints Simon ve Helena Katolik Kilisesi önünde insan zinciri oluşturan bir grup kadın protesto düzenledi. Polisin protesto yapan halka baskı uyguladığını iddia eden bir grup kadın, 26 Ağustos'ta polislerin etraflarını çevrelemesi sonucu baskı gördükleri gerekçesiyle saklandıkları Saints Simon ve Helena Katolik Kilisesi önünde dün insan zinciri oluşturarak protesto düzenledi.

Belarus halkı seçimler sonrasında Lukaşenko'ya yönelik birçok iddia ve suçlamalarda bulunarak protestolar düzenleyip seçimlere karşı çıkmıştı. Halk tarafından yapılan açıklamalarda, polisin halka yönelik sert baskı uyguladığı ve yönetim karşıtı protestoların engellenmeye çalışıldığı söyleniyor.

(İHA)

Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belarus halkı seçimlere yönelik protestolara devam ediyor - Son Dakika

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