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Belarus ile Ukrayna Savunma Bakanları bölge güvenliğini görüştü - Son Dakika

Belarus ile Ukrayna Savunma Bakanları bölge güvenliğini görüştü

14.02.2022 16:41
Belarus ile Ukrayna Savunma Bakanları bölge güvenliğini görüştü

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafının inisiyatifi ile gerçekleşen telefon görüşmesinde Hrenin ve Reznikov'un iki ülke arasında askeri alanda iş birliği, iş birliğinde problemli noktalar, bölgedeki güvenlik ve güven ortamını güçlendirmeye yönelik somut adımların ele alındığı belirtildi.

Hrenin, Ukrayna halkının Belarus için kardeş halk olduğunu ve olacağını vurgulayarak, "Belarus, Ukrayna ile ilişkilerde gerilimin başlatıcısı değildir." dedi.

Reznikov ise iki ülke arasındaki iş birliğinin yeniden başlatılması, güvenlik ve karşılıklı güven konularında iş birliğinin yoğunlaştırılmasını istedi.

Tatbikat Ukrayna'ya tehdit değil mesajı

Hrenin, görüşmenin sonunda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun "Ukrayna ile ilişkilerin düzeltilebileceğine" yönelik sözlerini hatırlattı.

Her iki bakanın Müttefik Kararlılığı-2022 askeri tatbikatını da ele aldığı aktarılan açıklamada, "Her iki bakan, bu tatbikatın kardeş ülkelerin güvenliğine tehdit oluşturmadığına inançlarını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Hrenin ve Reznikov'un şeffaflığı ve karşılıklı güveni artırmak için somut adımlar attığı vurgulanan açıklamada, görüşmenin diyalog ortamını yeniden canlandırmak, olumsuz görüşleri azaltmak ve bölgede güvenliği sağlamak için gerçekleştirildiği kaydedildi.

Belarus ve Rusya'nın 10 Şubat'ta başlattığı "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında sürüyor. Tatbikat 20 Şubat'ta sona erecek.

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Togo Cumhuriyeti, Tatbikat, Ukrayna, Belarus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus ile Ukrayna Savunma Bakanları bölge güvenliğini görüştü - Son Dakika


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