Belarus: "Komşu ülkelerin silahlanmasından kaygılıyız" - Son Dakika

Belarus: "Komşu ülkelerin silahlanmasından kaygılıyız"

07.12.2020 10:54
Belarus:

Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Kosıgin, komşu ülkelerin silahlanmayı yüzde 40 oranında arttırdığını söyleyerek bunun Belarus için bir tehdit unsuru olduğunu belirtti.

Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Kosıgin, komşu ülkelerin silahlanmayı yüzde 40 oranında arttırdığını söyleyerek bunun Belarus için bir tehdit unsuru olduğunu belirtti.

Belarus ile komşu ülkeleri arasında gerilim artmaya devam ederken son dönemlerde her iki taraf silahlanma yarışına girdi. Belarus'a, Rusya tarafından silah desteği sağlanırken komşu Polonya, Litvanya ve Letonya gibi ülkeler de silah desteği alıyor. Baltık'taki silah yarışında ülkeler karşılıklı olarak birbirini suçlamaya devam ederken, son olarak Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Kosıgin'den açıklama geldi. Kosıgin kendi istihbarat verilerine dayandırdıkları bulgu ve tespitlere göre Belarus'a komşu ülkelerin silahlanma konusunda büyük bir yatırım yaptığını ve bu eğilimin hala devam ettiğini söyledi. Belarus'ta yapılan seçimlerden sonra ülke muhalefetine komşu ülkelerin desteğinden de bahseden Kosıgin, bunu Belarus'un içişlerine karışmak olarak değerlendirdiklerini de söyledi.

Her yeri vurabilirler

Belarus'a karşı komşu ülkelerin son dönemlerde askeri yatırımların yüzde 40 oranında arttığını iddia eden Kosıgin, "Batı, Polonya ve Baltık ülkeleri de dahil Doğu Avrupa sürdürülen faaliyetler güç kullanımına karşı hazırlığı gösteriyor. Polonya önümüzdeki 5 yıl içerisinde asker sayısını 110 binden 200 bine çıkarmayı planlıyor. Aynı zamanda Polonya 18 farklı askeri merkez kuruyor. Bunların büyük çoğunluğu Belarus sınırında. Ayrıca Litvanya ile Letonya'da aynı yolu izliyor" dedi. Polonya'daki NATO varlığına da dikkat çeken Kosıgin, "NATO, Avrupa'daki saldırı alanlarını geliştirdi. Polonya ve Romanya'ya gelen seyir füzeleri Belarus topraklarında devlet kurumları, askeri merkez, ekonomik alan ve altyapı noktalarının hemen hemen tümünü tam isabetle vurabilir" diyerek kaygılarını dile getirdi. Bu yıl NATO tarafından yapılan Avrupa Savunucuları 2020 askeri tatbikatın Rusya ve Belarus'u hedef aldığını savunan Kusıgin 2021'de de NATO'nun aynı tatbikatı yapacağını da hatırlattı. - MİNSK

Genelkurmay Başkanı, Belarus, Polonya, Rusya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belarus: 'Komşu ülkelerin silahlanmasından kaygılıyız' - Son Dakika


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