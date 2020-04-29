Belarus Kupası'nda yarı final rövanşları! iddaa'da TEK MAÇ fırsatları sürüyor... - Son Dakika
Son Dakika Spor Belarus Kupası'nda yarı final rövanşları! iddaa'da TEK MAÇ fırsatları sürüyor... - Son Dakika Spor

Belarus Kupası'nda yarı final rövanşları! iddaa'da TEK MAÇ fırsatları sürüyor...

6 saat önce

Bu bir ilandırSOLIGORSK - BRESTGeçtiğimiz sezon TD Marcel Licka ile müthiş bir yenilmezlik serisi yakalayarak şampiyonluk ipini göğüsleyen ve tarihinde bir ilki başaran Brest, yeni sezona ise TD Sergey Kovalchuk ile istediği gibi bir giriş yapamadı.

Belarus Kupası'nda yarı final rövanşları! iddaa'da TEK MAÇ fırsatları sürüyor..., System.String[]

Bu bir ilandır


SOLIGORSK - BREST


Geçtiğimiz sezon TD Marcel Licka ile müthiş bir yenilmezlik serisi yakalayarak şampiyonluk ipini göğüsleyen ve tarihinde bir ilki başaran Brest, yeni sezona ise TD Sergey Kovalchuk ile istediği gibi bir giriş yapamadı.Kupada yarı final rövanşına kadar avantajlı bir şekilde geldiler ancak Vysshaya Liga'da ilk 6 maçtan sadece 7 puan çıkartabildiler, son 2 maçı gol atamadan kaybettiler.


Soligorsk ise 4 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta sonu son verdi, hem de kupa yarı final rövanşında karşılaşacakları Brest karşısında, üstelik de deplasmanda! Baskın olan taraf Brest'ti ancak sol bek Maksim Vitus'un kendi kalesine attığı gol soğuk duş etkisi yarattı, sezon başından beri suskun olan Vitali Lisakovich'in golü işi bitirdi.


Brestskiy Stadyumu'nda 2-0 kazanan Brest, final öncesi avantajını korumak isterken Soligorsk da ligdeki galibiyeti moraliyle rövanşa çıkacak.


BATE - SLAVIA MOZYR


Kupada aldığı iyi sonuçları ligin ilk maçlarına yansıtamayan BATE, son 3 lig maçında topladığı 7 puanla özüne dönüş sinyali verdi. Geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 2 maçta da devirmeyi başardığı Slavia Mozyr karşısında bu sezon, hem ligde hem de kupada yenilgiler aldı. Rövanş öncesi gözler, Gorodeja deplasmanında gol atıp kendine gelen Anton Saroka ile orta sahada etkisini son maçlarda oldukça hissettiren Stanislav Dragun üzerinde olacak.


Yarı final ilk maçını 1-0 kazanan Slavia Mozyr ise, o maç sonrasında çıktığı 3 resmi karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Son olarak 3-1 kaybettikleri FC Minsk maçında dinlendirilen Nikita Melnikov, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta 6 gole katkı (4 gol - 2 asist) yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Rövanş da TD Mikhail Martinovich'in en büyük kozu olacak.


%13'lük kesim iki takımdan da gol bekliyor.


Ivan Rakitic, BATE ağlarına 2 gol bırakmıştı! İzleyelim...




Ivan Rakitic, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 09:52 

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